Navaľnyj vyzval ruskú mládež na väčšiu politickú angažovanosť

Podľa Navaľného nestabilnosť ruského politického života súvisí s tým, že v krajine historicky neexistuje tradícia politických hnutí mládeže.

Navaľnyj reagoval na správy štátnych médií, ktoré politika obvinili z využívania detí a mládeže na svoju politickú činnosť. V zázname použil zábery, na ktorých naopak ruskí politickí predstavitelia odovzdávajú darčeky od vlastnej politickej strany deťom alebo na školách organizujú oficiálne politické udalosti.

Opozičník poznamenal, že práve mladí ľudia by sa mali aktívne angažovať v politickom dianí štátu. „Mládež by sa mala o politiku zaujímať. Mala by vyvíjať tlak na súčasnú vládu a nútiť ju zmeniť sa,“ povedal Navaľnyj. Mladých ľudí vyzval, aby sa nebáli a aktívne sa zúčastnili politických diskusií a chodili na protesty. „Nepočúvajte nikoho, kto vám tvrdí, že nemáte právo vychádzať do ulíc,“ dodal.

Podľa ruského denníka Vedomosti bude mládež jednou z hlavných tém predvolebnej prezidentskej kampane v roku 2018. Odborníci uviedli, že mladí ľudia sú dôležití pre zvýšenie volebnej účasti, ale aj snáh vyhovoriť mladým ľuďom podporu protivládnych demonštrácií. Téma mládeže by sa tak podľa denníka mohla využiť v oblasti skvalitnenia vzdelávania a zamestnanosti.