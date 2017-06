Pri pátraní po telách zo zrúteného mjanmarského lietadla pomáhajú aj rybári

K mjanmarskému námorníctvu a letectvu pátrajúcom po troskách a telách z lietadla, ktoré sa v stredu zrútilo so 122 ľuďmi na palube do Andamanskéo mora, sa dnes pridali aj rybári.

Viac ako tisíc ľudí sa zo svojimi plavidlami stretli na pláži v dedine San Hlan v okrese Laung Lone, ktorá slúži ako prístav pre všetky akcie spojené s nájdením tiel.

V rámci pátrania sa vo štvrtok do zotmenia podarilo nájsť 31 tiel, z ktorých 21 patrilo ženám, osem deťom a dve mužom, uviedol hovorca armády Myat Min Oo. Telá z mora vyzdvihli veľké rybárske a vojenské lode, z ktorých ich menšie plavidlá priviezli na spomínanú pláž. Tam ich vojaci prenášali do pripravených nákladných áut. Všetky telá previezli do vojenskej nemocnice v meste Dawei. Ako uviedol jeden zo slúžiacich dôstojníkov, v mnohých prípadoch telá nenašli celé.

Rybári sa počas pátracej akcie pridali k deviatim lodiam patriacim námorníctvu, piatim vojenským lietadlám a trom helikoptéram. Jedným z prvých nálezov boli dve záchranné vesty, telá a koleso z lietadla, ktoré našli v mori západne od Laung Lone.

Armádne lietadlo čínskeho typu Y-8, ktoré viezlo 108 pasažierov a 14 členov posádky, letelo v stredu z mesta Myeik do Rangúnu, pričom prelietavalo ponad Andamanské more. Lietadlo čínskej výroby zmizlo z obrazoviek radarov v stredu približne o 13:35 miestneho času (9:05 SELČ), keď sa nachádzalo juhozápadne od mesta Dawei. Okrem ľudí lietadlo viezlo aj 2,4 tony ďalšieho nákladu.