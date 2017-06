Japonský parlament schválil odstúpenie cisára Akihita

Osemdesiattriročný Akihito, ktorý sa vlani vyjadril, že mu jeho vek a zdravie komplikujú vykonávanie oficiálnych povinností, tak urobí ako prvý japonský cisár po 200 rokoch. Súčasný zákon mu neumožňoval odstúpiť.

Vláda teraz začne proces prípravy abdikácie, ku ktorej by malo dôjsť koncom roka 2018. Na trón po nej okamžite nastúpi cisárov 57-ročný syn, korunný princ Naruhito. Nový zákon však neumožní abdikáciu jemu ani jeho nasledovníkom. Platí totiž len pre jeho otca.

Akihito, ktorý má už za sebou operáciu srdca aj liečbu rakoviny prostaty, je na tróne od smrti jeho otca Hirohita v roku 1989.

Vláda ešte musí stanoviť dátum abdikácie, no podľa zákona sa tak musí stať do troch rokov odkedy zákon vstúpi do platnosti. Očakáva sa však, že cisár odovzdá trón synovi v decembri 2018.