Maďarsko čiastočne ustúpi Benátskej komisii v otázke mimovládok

Vyhlásil to vo štvrtok v Budapešti šéf úradu maďarskej vlády János Lázár. Návrh zákona vyvolal masívnu kritiku najmä zo strany mimovládneho sektora.

Podľa pripravovaného zákona sa budú napríklad musieť všetky mimovládne organizácie, ktoré dostávajú zo zahraničia viac ako 26-tisíc dolárov ročne, zaregistrovať na súde a zverejniť svojich donorov. Ak to nedodržia, majú im hroziť vysoké pokuty alebo aj zákaz činnosti.

Podľa Lázára môže Maďarsko Benátskej komisii ustúpiť v bode, ktorý mal vyžadovať od všetkých organizácií, ktoré dostávajú príspevky zo zahraničia, aby túto skutočnosť uvádzali na všetkých písomnostiach a publikáciách zverejnených v tlači alebo na internete.

Maďarský premiér Viktor Orbán tento týždeň nepriamo priznal, že zákon má byť zameraný najmä proti mimovládnym organizáciám financovaným americkým filantropom maďarského pôvodu Georgeom Sorosom. „V maďarskom verejnom živote je jeden jediný element, ktorý nie je transparentný, a to je sieť Sorosových mimovládnych organizácií,“ povedal Orbán. „Maďarský ľud má právo vedieť, kto reprezentuje koho a za akým účelom,“ dodal maďarský premiér.

Soros minulý štvrtok Orbána obvinil, že sa snaží budovať „mafiánsky štát“. „Kto je to George Soros? Čo má vôbec do činenia s Európou a jej budúcnosťou? Prečo by to, čo hovorí, malo mať nejakú váhu?“ spýtal sa vzápätí hovorca maďarskej vlády Zoltán Kovács. O budúcnosti Európy podľa neho majú rozhodovať iba „demokraticky zvolení predstavitelia členských štátov“.

George Soros, 86-ročný finančník a filantrop, sa stáva stále častejším terčom nacionalistických politikov a ich priaznivcov po celom svete. Tŕňom v oku je im predovšetkým jeho podpora liberalizmu, menšín, utečencov a ľudských práv. Priaznivci konšpiračných teórií ho radi vykresľujú aj ako súčasť finančnej elity, ktorá podľa nich ovláda svet.