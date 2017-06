Brexit zavedie miliardové clá, zdražejú autá či mäso

EÚ je pre Britániu najväčší obchodný partner, pretože z nej do európskych krajín smeruje viac ako polovica britského exportu. Naopak, v prípade tovarov z EÚ do Británie ide o 44-percentný podiel na exporte únie. Ak Briti uplatnia dlho spomínaný tvrdý brexit, jednotný 500-miliónový európsky trh sa pre nich uzatvorí. To bude pre obe strany znamenať dodatočné clá, ktoré podliehajú pravidlám Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

Napríklad na autá by sa mohli uvaliť 10-percentné clá, na mäsové výrobky 9-percentné tarify a v prípade mliečnych produktov by to boli až 36-percentné clá pre import a export. Brexit bude podľa expertov stáť britských spotrebiteľov deväť miliárd libier ročne kvôli dodatočným dovozným clám. Vývoz z Británie potom bude zaťažený novými clami v zahraničí vo výške zhruba 5,5 miliardy libier. Najhoršie odhady hovoria v prípade zavedenia nových taríf o strate 2,2 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) krajiny, čo predstavuje zhruba 40 miliárd libier, až po stratu deväť percent HDP.

Eurozóna môže stratiť až 24,6 miliardy eur na exporte tovarov pre brexit v priebehu rokov 2017 až 2021. Straty na exporte služieb predstavujú ďalších 5,5 miliardy eur. Ide o odhady už pred samotným spustením brexitu, pretože aj predbrexitové obdobie môže exporty oslabiť. Takéto sumy vyčíslili experti spoločnosti Euler Hermes, pričom predpokladajú, že na krajiny ako Holandsko, Írsko a Belgicko bude mať brexit vysoký dosah, zatiaľ čo na Slovensko a ďalšie krajiny nízky.

Slovensko s miernymi stratami

Inštitút finančnej politiky pri ministerstve financií pripomína, že Británia je siedmym najvýznamnejším obchodným partnerom Slovenska. V roku 2016 do nej smerovalo viac ako 5,5 percenta vývozu krajiny, import predstavoval 1,6 percenta. Export prevyšuje import o viac než 2,7 miliardy eur, čo je druhý najväčší prebytok obchodnej bilancie Slovenska. Export tovarov zo Slovenska klesne podľa očakávaní odborníkov z Euler Hermes v období 2017 – 2021 o 0,2 miliardy eur, export služieb sa predpokladá nemenný a HDP má klesnúť o 0,3 percentu­álneho bodu.

Slovenská ekonomika by sa po odtrhnutí Británie od únie do roku 2020 mala podľa Národnej banky Slovenska (NBS) oslabiť o 0,5 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) v porovnaní s aktuálnym odhadom. Dokým britská premiérka Theresa Mayová neohlásila, že plánuje úplné odlúčenie od zvyšku únie, NBS odhadovala pokles hospodárstva o 0,3 percenta HDP. Podľa prepočtov ekonómov by väčšie oslabenie domácej ekonomiky znamenalo približne o 6-tisíc menej vytvorených pracovných miest.

Britský plán B

V hre je podľa portálu Politico aj predbežná colná dohoda, ktorá by po brexite mala trvať zhruba desať rokov. V rámci nej by sa uplatňovali nulové tarify na dovážané a vyvážané tovary v rámci obchodného vzťahu EÚ – Veľká Británia. Táto možnosť podľa zdrojov portálu Politico z centrály WTO by mala mať podporu väčšiny z členov Svetovej obchodnej organizácie. Všetko však bude závisieť od toho, ako dlho a kým spôsobom sa budú viesť debaty Britov s úniou po brexite.

Riaditeľ Svetovej obchodnej organizácie (WTO) Roberto Azevedo v nedávnom rozhovore pre denník Financial Times povedal, že odchod z EÚ si nutne vyžaduje nové prerokovanie obchodných vzťahov, teda zopakovanie toho, čo musí krajina urobiť, keď sa chce stať členom WTO. Británia by tak musela opäť prerokovať podmienky obchodovania so 161 členskými krajinami WTO a prišla by o nízke clá alebo bezcolný prístup do 58 krajín, ktoré sú zahrnuté do 36 obchodných dohôd EÚ.

Británia sa pripojila k WTO pod záštitou EÚ a jej podmienky členstva sa tvarovali počas dvadsiatich rokov rokovaní pod vedením Bruselu. V prípade, že sa Británia rozhodne úniu opustiť, nebude možné urobiť s týmito podmienkami nič štýlom jednoduchého – vybrať a vložiť‘," upozornil Azevedo. „Vyjednávanie týchto obchodných dohôd je nesmierne ťažké a zložité. A tiež pomalé. Aj keď sa krajina snaží o rýchle prerokovanie dohôd s členmi WTO, neznamená to, že títo členovia sú ochotní rokovať, pretože majú vlastné priority. Rokovania môžu trvať roky,“ skonštatoval Azevedo. Zástancovia brexitu, naopak, tvrdia, že bude možné pre Britániu uzatvoriť vlastné obchodné dohody s krajinami na celom svete oveľa rýchlejšie, ak nebude súčasťou EÚ.