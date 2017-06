Corbynovým labouristom pomohli mladí voliči

Labouristom Jeremyho Corbyn sa podarilo prekonať očakávania analytikov aj médií a dať dohromady voličskú alianciu, ktorá im umožnila prilákať o desať percent voličov viac, ako pri voľbách pred dvoma rokmi. Veľký podiel na tomto vzostupe majú podľa britských médií mladí voliči do 24 rokov, ktorí vo veľkej väčšine podporili Corbynových labouristov.

Podľa doterajších výsledkov mali labouristi vyšší podiel hlasov v univerzitných mestách ako Oxford, Cabridge alebo Sheffield a vôbec v obvodoch s veľkým počtom mladých voličov. Odhaduje sa, že vo vekovej skupine 18 až 25 rokov hlasovalo 66 až 72 percent ľudí, zatiaľ čo pred dvoma rokmi len 43 percent. A podľa prieskumu NME dve tretiny voličov v tejto vekovej kategórii hlasovalo za Corbynových labouristov.

Podľa bývalého konzervatívneho ministra financií George Osbornea má na hlasovaní mladých za labouristov podiel aj hnev v súvislosti s brexitom. „Predovšetkým vidíme odplatu mladých,“ povedal televízii ITV. „Mladí išli k voľbám a obrátili sa proti konzervatívnym kandidátom v univerzitných mestách a podobných obvodoch,“ vyhlásil.

Podľa Národnej únie študentov (NUS) bola účasť mladých ľudí podstatne vyššia ako v posledných troch voľbách. „Študentskí voliči hrali úlohu v kľúčových obvodoch, kde boli sily vyrovnané,“ povedala predsedníčka NUS Malia Bouattiaová.

Predvolebný program labouristov zahŕňal sériu krokov namierených na mladých, napríklad zrušenie školného na univerzitách a znovuzavedenie grantov pre chudobných študentov, ktoré zrušila konzervatívna vlá­da.

Pomohli aj celebrity

Podľa britských médií labouristom pomohlo aj to, že do kampane zapojili aj celebrity ako je rapper Professor Green. Podporu vyjadrili aj speváčka Lily Allen alebo komik Ricky Gervais. Podľa The Guardian sa Corbynovi podarilo zostaviť unikátnu voličskú alianciu tvorenú medzi iným nadšenými mladými voličmi, ľuďmi, ktorí predtým nevolili, a staršími voličmi Strany nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP) zasiahnutých rozpočtovými škrtmi.

Pre labouristov tak nakoniec hlasovalo 40 percent Britov, to je o desať percentuálnych bodov viac ako pred dvoma rokmi. A je to len o niečo menej ako 41 percent voličov, ktorí v roku 2001 zaistili Tonymu Blairovi drvivé víťazstvo.

Viac hlasov získali aj konzervatívci

Aj napriek mizernej kampani sa podiel voličských hlasov podarilo zvýšiť aj konzervatívcom. Volilo ich 42 percent voličov, teda o päť percent viac ako v roku 2015. To by skôr stačilo ku slušnej parlamentnej väčšine, pripomína The Guardian.

Denník uviedol, že výsledok je vo veľkej miere aj triumfom pre Corbyna. Na začiatku kampane mal medzi voličmi negatívne hodnotenie, pretože s ním nebolo spokojných o 23 percentuálnych bodov viac opýtaných, než tých, ktorí ho rešpektovali. Po úspešnej kampani získal pozitívne hodnotenie, kedy podľa YouGov bolo jeho stúpencov o 39 percentuálnych bodov viac než odporcov, uviedol The Guardian a pripomenul aj osobné útoky veľkej časti tlače proti Corbynovi.