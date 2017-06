Comeyho vypočutie v Senáte vyvolalo ďalšie otázky

Comey priznal únik informácií do médií, čo môže vyvolať jeho postih. Naznačil tiež, že za rozhodnutím ministra spravodlivosti Jeffa Sessionsa vzdať sa účasti na vyšetrovaní ruského škandálu môžu byť aj iné okolnosti, ako bolo oznámené.

Comey si pri kľúčovom februárovom rozhovore s prezidentom Donaldom Trumpom o vyšetrovaní ruského vplyvu na americké voľby robil poznámky, ktorých obsah sa neskôr ocitol v tlači. „Usúdil som, že je potrebné to dostať do verejného priestoru. Požiadal som priateľa, aby obsah poznámok postúpil novinárom. Urobil som to, aby som urýchlil vymenovanie osobitného vyšetrovateľa,“ povedal vo štvrtok Comey senátorom. Vyšetrovateľa Roberta Muellera neskôr skutočne menovali.

Priateľom bol podľa agentúry AP profesor Kolumbijskej univerzity Daniel Richman, ktorý časť poznámok odovzdal denníku The New York Times. Ten následne oznámil, že Trump Comeyho vyzval, aby zastavil vyšetrovanie vtedajšieho bezpečnostného poradcu Michaela Flynna pre jeho utajované ruské väzby.

Právnici sa rozchádzajú v označení rozhovoru Comeyho s Trumpom

Na Comeyho vyhlásenie o úniku do médií reagoval Trumpov právnik Marc Kasowitz obvinením, že bývalý šéf FBI jednostranne, tajne a neoprávnene vyzradil tlači obsah súkromného ​​rozhovoru s prezidentom. Comey tvrdí, že obsah rozhovoru tajný nebol, právni experti sa na stanovisku nezhodnú. Podľa experta Jonathana Turleyho skutočne mohol byť Comeyho skutok trestným činom.

Otázniky okolo ministra spravodlivosti

Ďalšou otvorenou otázkou je podľa serveru Politico štvrtková zmienka Jamesa Comeyho o ministrovi spravodlivosti Sessionsovi, ktorý sa vzdal podielu na vyšetrovaní ruskej aféry s odkazom na možný konflikt záujmov. Aktívne sa totiž počas volebnej kampane podieľal na práci Trumpovho volebného štábu, ktorý z kontaktov s Moskvou obviňujú. Stýkal sa tiež s ruským veľvyslancom Sergejom Kisljakom, bez toho, aby to náležite oznámil.

Comey pri štvrtkovom vypočutí povedal, že sú mu známe dôvody, prečo sa Sessions účasti na vyšetrovaní vzdal. Nie je však vraj oprávnený o nich verejne hovoriť a navyše nevie, či minister svoj sľub neporušil. To podľa AP naznačuje, že so správaním Sessionsa, blízkeho Trumpovho spojenca, môžu byť spojené ešte iné, doteraz neznáme nezrovnalosti.

Demokrati v Senáte dali už vo štvrtok najavo, že objasnenie tejto okolnosti je pre nich prioritou a budú sa ním intenzívne zaoberať. Hovorca ministerstva spravodlivosti vyhlásil, že za Sessionsovým rozhodnutím nie je nič iné, než jeho účasť v Trumpovom volebnom štábe.