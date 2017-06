Budúci írsky premiér: Britská vláda nemá mandát na tvrdý brexit

„Výsledky volieb v Spojenom kráľovstve podľa mňa naznačujú, že britská vláda nemá silný mandát, aby mohla vykonať tvrdý brexit, čo predstavuje príležitosť pre Írsko,“ uviedol Varadkar, ktorý sa stal na začiatku júna predsedom vládnej strany Fine Gael a budúci týždeň nahradí v premiérskom kresle Enda Kennyho. Varadkar sa bude podľa svojich slov snažiť o hladký priebeh rokovaní o brexite.

Rokovania Británie o odchode z EÚ by podľa pôvodného plánu mali začať 19. júna. Obyvatelia Írskej republiky i Severného Írska, ktoré je súčasťou Spojeného kráľovstva, sa obávajú, že by ich v prípade takzvaného tvrdého brexitu znovu rozdelila ostro strážená hranica. To by podľa nich mohlo ohroziť prosperitu aj mier v Severnom Írsku. Vyjednanie hraničného režimu medzi Írskom a Severným Írskom je jednou z priorít EÚ pri rokovaniach o brexite.

Podľa britských médií by takzvanému tvrdému brexitu mohla teraz zabrániť severoírska Demokratická unionistická strana (DUP), ktorá sa podľa všetkého s premiérkou Theresou Mayovou dohodla, že jej desať poslancov v novej snemovni podporí menšinový konzervatívny kabinet. Predsedníčka DUP Arlene Fosterová totiž v minulosti niekoľkokrát povedala, že jej strana je proti tvrdému brexitu. Voliči v Severnom Írsku v minuloročnom júnovom referende hlasovali za zotrvanie krajiny v EÚ. Proti takzvanému brexitu sa ich vyslovilo 56 percent.