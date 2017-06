Trump ohlásil po Comeyho výpovedi svoje 'úplné očistenie'

Výpoveď bývalého riaditeľa FBI Jamesa Comeyho pred senátnym výborom sa skončilo vo štvrtok podľa prezidenta Donalda Trumpa jeho "úplným očistením". Šéf Bieleho domu to napísal na twitteri v prvej priamej reakcii na Comeyho svedectvo o vyšetrovaní údajných kontaktov Trumpovho volebného tímu s Ruskom.

Comey počas výpovede obvinil Trumpa, že ho zbavil funkcie v snahe zablokovať vyšetrovanie ruskej aféry, a povedal, že Biely dom šíri ohľadom celej aféry „otvorené lži“. Konštatoval zároveň, že Moskva sa nepochybne snažila americkej prezidentské voľby ovplyvniť.

„Napriek toľkých falošným vyhláseniam a klamstvám, úplné očistenie,“ napísal prezident na svojej obľúbenej sociálnej sieti. Narážal tým pravdepodobne na Comeyho vyhlásenie, v ktorom potvrdil informáciu odovzdanú už skôr Trumpovi, že v kauze ruského zasahovania nie je on sám vyšetrovaný.

Prezident zároveň Comeyho obvinil z úniku informácií. Komentoval tak štvrtkové priznanie bývalého šéfa FBI, že odovzdal tlači písomný záznam svoje debaty s Trumpom v Bielom dome. Prezident v nej Comeyho žiadal, aby zastavil vyšetrovanie bezpečnostného poradcu Michaela Flynna zapleteného do ruského škandálu.

Comey vraj chcel zverejnením záznamu urýchliť vymenovanie osobitného vyšetrovateľa, ktorý by sa ruským zasahovaním zaoberal.

Americké médiá únik informácií do denníka The New York Times komentujú, ale nezhodujú sa v názore, či sa Comey dopustil etického či dokonca trestnoprávneho prehrešku.

Spriazneným médiám Trump na twitteri poďakoval za „veľkolepé“ informovanie o Comeyho senátnom výsluchu. Zvlášť pochválil konzervatívnu spravodajskú televíziu Fox News.