Prežije Mayová? Konzervatívci nestrpia slabých lídrov, tvrdí expert

Nakoľko rezonovala v predvolebnej kampani téma brexitu?

Konzervatívcov brexit pritlačil k múru. Celú kampaň založili na ňom. Premiérka Theresa Mayová hovorila o silnom mandáte pre seba. Keď sa však pozrieme na labouristov, tí viedli zaujímavú kampaň. Málo v nej spomínali svojho predsedu Jeremyho Corbyna.

Labouristi sa nesústredili na otázku líderstva, čo robili konzervatívci. Corbyn nie je taký populárny, aj keď mu voľby pomohli. Labouristi sa upriamili na lokálne problémy a malo to zmysel. Bola to lepšie zvolená stratégia.

Konzervatívci stratili. Euroskeptický UKIP sa nedostal do parlamentu. Proeurópski Liberálni demokrati sa posilnili. Labouristi dosiahli lepší výsledok. Je to do istej miery prejav odporu proti myšlienke tvrdého brexitu?

Nie som si istý, že to voliči až tak hlboko analyzovali. Ale dá sa povedať, že ľudia, ktorí sú za mäkší brexit, sa predsa len trochu posilnili. Konzervatívci mali dobrý výsledok v Škótsku. Práve tam hovorili skôr o mäkkom brexite.

Aj severoírska Demokratická unionistická strana (DUP), čo je partner pre Mayovú do spojenectva, síce podporila vystúpenie Británii z EÚ, ale skôr jeho mäkšiu formu. Dáta, ktoré máme k dispozícii, nám však zatiaľ nehovoria, či ide o zhodu okolností, alebo možno o nejaké taktické hlasovanie v prospech jemnejšieho brexitu.

Čo očakávate od Európskej únie smerom k brexitu? EÚ má nastavené pravidlá, ako by mali vyzerať rokovania o vystúpení z Británie. Mala by teraz únia nejakým spôsobom zatlačiť na Londýn, aby konečne začal vyjednávania, na ktoré máme len dva roky?

Dva roky na uzavretie dohody boli podľa môjho názoru nereálne od začiatku. Situácia sa ešte skomplikovala. Je však ťažké nejakým spôsobom tlačiť na Britániu. Keď sa neformálne rozprávam s ľuďmi vo verejnej správe, priznávajú, že neboli a nie sú pripravení na brexit. Stihnúť rokovania za dva roky preto nie je veľmi realistické.

Ide do veľkej miery o administratívnu otázku, nielen politickú. V zásade EÚ zostáva len čakať. A keby sa stalo, že konzervatívci by ešte riešili otázku zotrvania Mayovej na čele strany, tak skôr ako v septembri sa rokovania o brexite ťažko začnú.

Odkedy je Corbyn na čele labouristov, tak ho kritici spochybňujú. Ako bude strana vyzerať teraz po pomerne úspešných voľbách?

So škótskymi konzervatívcami a severoírskymi unionistami je mäkší brexit realistickejší. Mohli by ho podporiť aj labouristi, ktorí o tom hovorili. Corbyn zostane na čele strany. Aj keby prehral voľby, aj tak by asi neodišiel. Po tomto výsledku je dvojnásobne jasné, že sa to nestane. Labouristi sa potrebujú viac vnútorne zjednotiť.

V strane je veľa nevraživosti a teraz vidím možnosť, aby aj Corbyn vyšiel v ústrety tým, čo boli proti nemu a naopak. Pre stranu by to bolo dobré. Na druhej strane je však potrebné povedať, že labouristi vyhrávali najmä tam, kde by mali víťaziť severozápad, severovýchod, južný Wales.

Nezískali veľa nových voličov. Keby som bol stratégom labouristov, tak sa trocha obávam budúcnosti. Nevidím niečo nové, čím by sa voliči labouristov inšpirovali. Veľa ľudí hlasovalo s tým, že volia ľavicu, ale nie Corbyna.

Predseda labouristov je však do veľkej miery víťazom volieb. Najmä vzhľadom na to, že jeho strane ešte nedávno prieskumy predpovedali drvivú porážku. Nakoľko je to jeho úspech a do akej miery to odráža slabosť konzervatívcov?

Je to skôr neúspech Mayovej strany ako Corbynov úspech. Boli to voľby, ktoré konzervatívci prehrali, nie labouristi vyhrali. Faktom však je, že keby Corbyn získal aj jedno kreslo navyše v parlamente oproti posledným voľbám, už by to bolo pre neho víťazstvo. Očakávania v jeho prípade boli také malé, že čokoľvek lepšie ako absolútna porážka by aj tak bolo pre labouristov úspechom.

Ako zvládne Mayová neúspech?

Konzervatívci nestrpia slabých a zdiskreditovaných lídrov. Mayová musí prežiť v strane. Väčšina v parlamente potom bude jej najmenším problémom. Keby som bol Mayovou, viac sa obávam toho, kto bude prvý Brutus v strane.

Kto by to mohol byť?

Je ich tam viac. Nebol by som prekvapený, keby sa o niečo pokúsili ľudia, ktorí podporovali brexit. Ministri David Davis či Boris Johnson. Keby sa však naozaj malo meniť vedenie konzervatívcov, tak realistickú šancu môže mať šéf rezortu financií Philip Hammond. Ale nevnímam ho ako typ človeka, ktorý by sa pokúsil Mayovej zbaviť, keďže jej bol politicky blízky.

Škótska národná strana (SNP) stratila vo voľbách. Bude po tomto výsledku naďalej hrať úlohu otázka nezávislosti alebo je tento problém skôr aspoň dočasne uzavretý?

Momentálne je to menej dôležitá otázka. Uvidíme, ako sa vnútorne vyvinie situácia v SNP a či si škótska premiérka Nicola Sturgeonová udrží svoje postavenie v strane. Keď sa pozrieme na prieskumy, tak sa nedá povedať, že myšlienka samostatnosti regiónu je od vlaňajšieho brexitu výrazne populárnejšia. A SNP sa vo voľbách oslabila.

Druhou najväčšou stranou v Škótsku sú teraz konzervatívci, čo je strana, ktorá silno podporuje myšlienku jednotnosti Spojeného kráľovstva. Takže preto je do určitej miery otázka samostatnosti uzavretá. Ani samotná SNP sa v kampani až tak veľmi nezamerala na otázku nezávislosti.