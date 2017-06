Trumpov advokát Kasowitz má zrejme styky s ľuďmi blízkymi Putinovi

Osobný advokát prezidenta Donalda Trumpa Marc Kasowitz má prominentné styky s ľuďmi úzko napojenými na Kremeľ. Napísal to denník The Washington Post. Kasowitz, ktorého si Trump nedávno vybral ako hovorcu v kauze údajného ruského zasahovania do minuloročnej volebnej kampane v USA, obhajuje záujmy ruského oligarchu Olega Deripasku, ktorý má blízko k prezidentovi Vladimirovi Putinovi.