Disident Frasyniuk: Kaczyński likviduje poľský právny štát

Frasyniuka spoločne s desiatkami ďalších ľudí, ktorí v sobotu protestovali vo Varšave proti vláde, násilím odviedla polícia. Frasyniuk to označil ako konanie „pod stanným právom“, napísal v nedeľu denník Rzeczpospolita.

Demonštranti sa zhromaždili v sobotu v centre poľskej metropoly v snahe zablokovať pohyb skupiny, v ktorej bol aj líder vládnucej strany PiS Kaczyński. Skupina sa zišla, aby si pripomenula leteckú nehodu z roku 2010, pri ktorej zahynul prezident Lech Kaczyński, dvojča Jaroslawa, a ďalších 95 ľudí.

Protestujúcim sa nepáči, že Kaczyński využíva leteckého nešťastia na politické účely. Kaczyński podľa Frasyniuka „ničí spomienku Poľska na svojho brata, a pľuje mu tým do tváre“.

„Lech Kaczynski by nikdy nedovolil, aby sa dialo to, čo sa dnes v našej krajine deje: likvidácia právneho štátu a obmedzovanie občianskych slobôd, ktorého sa na demonštrácii dopustila polícia,“ povedal Frasyniuk. Dodal, že keby Lech Kaczyński žil, postavil by sa na jeho stranu.