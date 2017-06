Vodca britských labouristov Corbyn prorokuje ďalšie predčasné voľby

Líder britských opozičných labouristov Jeremy Corbyn vyhlásil, že by sa ešte tento rok, alebo ten budúci, mohli konať ďalšie predčasné parlamentné voľby. Corbyn to dnes povedal v rozhovore v televízii BBC.

Labouristi vyšli z volieb tento týždeň posilnení, konzervatívci naopak stratili. Britská premiérka Theresa Mayová sa preto teraz snaží získať podporu pre svoju menšinovú vládu.

„Je dosť dobre možné, že budú ďalšie voľby tento rok, prípadne začiatkom budúceho roka. A to by mohla byť dobrá vec, pretože my nemôžeme žiť v období veľkej nestability,“ povedal Corbyn v televíznom programe Andrewa Marra. Vyhlásil tiež, že jeho strana má program aj podporu a je pripravená bojovať v ďalšej volebnej kampani čo možno najskôr.

Labouristi vyšli z predčasných volieb tento týždeň posilnení, zatiaľ čo Konzervatívna strana premiérky Theresy Mayovej kreslá v parlamente stratila, a prišla tak o absolútnu väčšinu v Dolnej snemovni. Mayová sa teraz snaží získať podporu pre svoju menšinovú vládu u severoírskych unionistov.