Talianski populisti neuspeli v miestnych voľbách

Kandidáti hnutia sa zrejme nedostali do druhého kola v siedmich veľkých mestách. To by podľa agentúry Reuters mohol zmariť nádeje tohto zoskupenia na víťazstvo v parlamentných voľbách, ktoré sa musia konať najneskôr v máji budúceho roka.

Podľa Reuters hnutia komika a herca Beppeho Grilla stráca energiu podobne ako iné antisystémové strany v krajinách Európskej únie.

Podľa odhadov, ktoré zverejnila verejnoprávna televízia RAI, skončili kandidáti až na treťom alebo štvrtom mieste v Parme, Verone, Palerme, Aquile, Catanzaro, Tarante a Janove, ktorý je domovským mestom zakladateľa hnutia. V druhom kole miestnych volieb 25. júna sa zjavne v týchto mestách stretnú v súboji koalície stredoľavých a stredopravých strán.

Na celonárodnej úrovni má Hnutie piatich hviezd zhruba rovnakú podporu ako stredoľavá Demokratická strana premiéra Paola Gentiloniho.

Nedeľných volieb sa mohlo zúčastniť deväť miliónov občanov z viac ako tisícky miest a obcí.