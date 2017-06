Talianski populisti z Paťhviezdičkového hnutia v miestnych voľbách neuspeli

Kandidáti hnutia sa zrejme nedostali do druhého kola v siedmich veľkých mestách. To by podľa agentúry Reuters mohlo zmariť nádeje tohto zoskupenia na víťazstvo v parlamentných voľbách, ktoré sa musia konať najneskôr v máji budúceho roka. Podľa Reuters hnutie komika a herca Beppeho Grilla stráca na sile podobne ako iné antisystémové strany v krajinách Európskej únie.

Podľa odhadov, ktoré zverejnila verejnoprávna televízia RAI, skončili kandidáti až na treťom alebo štvrtom mieste v Parme, Verone, Palerme, Aquile, Catanzare, Tarante a Janove, ktorý je domovským mestom zakladateľa hnutia. V druhom kole miestnych volieb 25. júna sa v týchto mestách stretnú koalície stredoľavých a stredopravých strán.

Na celonárodnej úrovni má Päťhviezdičkové hnutie zhruba rovnakú podporu ako stredoľavá Demokratická strana premiéra Paola Gentiloniho. Nedeľných volieb sa mohlo zúčastniť deväť miliónov občanov vo viac ako tisíckach miest a obcí.