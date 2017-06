Mayová sa ponáhľa. Na záchranu jej to nemusí stačiť

Namiesto toho sa dočkali chudobnej výhry, ktorá im nezabezpečila väčšinu v Dolnej komore parlamentu, ktorú doteraz mali. Mayová sa pokúša vytvoriť spojenectvo so severoírskou Demokratickou unionistickou stranu (DUP), ale pod predsedníčkou vlády sa povážlivo trasie jej líderské kreslo.

Dôkazom toho je aj odstúpenie Fionny Hillovej a Nicka Timothyho, dvoch najbližších poradcov premiérky. O oboch sa ešte pred voľbami hovorilo, že majú asi najväčší vplyv na rozhodovanie Mayovej. Aj preto časť toryovcov, ako sa v Británii nazývajú konzervatívci, po neúspešných voľbách žiadala ich odstúpenie.

Ľudia protestujú proti politickému spojenectvu konzervatívcov a severoírskej Demokratickej unionistickej strany (DUP). Autor: SITA/AP, Tim Ireland

Politická mŕtvola?

Mayová sa po nečakanom výsledku hlasovania snaží postupovať rýchlo a rázne. Dokonca tak rýchlo, že jej úrad v sobotu podvečer oznámil, že sa podarilo dosiahnuť dohodu s DUP. No o pár hodín už museli z Downing Street 10 toto vyhlásenie korigovať. Líderka DUP Arlene Fosterová totiž pripomenula, že ešte nie je úplne jasné, ako bude spojenectvo konzervatívcov a DUP fungovať.

"Diskusie budú pokračovať o detailoch týkajúcich sa dosiahnutia dohody o tom, ako bude vyzerať usporiadanie v budúcom parlamente,“ citoval denník Guardian Fosterovú.

Podľa prieskumu medzi 1 500 členmi strany, ktorý urobil portál Conservative Home, si iba 37 percent opýtaných toryovcov myslí, že by mala Mayová zostať v úrade. Premiérka má v tejto chvíli asi šťastie iba v tom, že situácia je taká zamotaná, že sa ju možno nikto nebude ponáhľať nahradiť.

Šéfk a DUP Arlene Fosterová. Autor: SITA/AP, Peter Morrison

Bývalý konzervatívny minister financií a súčasný šéfredaktor denníka Evening Standard George Osborne však prirovnal Mayovú k politickej chodiacej mŕtvole. "Uvidíme, ako dlho bude čakať na popravu,“ vyhlásil Osborne pre BBC, keď premiérku kritizoval aj za to, že si verejne nepriznala chybu pri vedení kampane.

Je jasné, že Mayová musí bojovať na viacerých frontoch. Hľadá väčšinu v parlamente s DUP, čo sa však nepáči ani niektorým konzervatívcom. Severoírska strana má z minulosti kontakty s radikálnymi paramilitaris­tickými unionistami. Zároveň je DUP sociálne konzervatívnejšia strana ako samotní toryovci.

Líderka konzervatívcov v Škótsku Ruth Davidsonová na to okamžite upozornila a uviedla, že Mayová ju už uistila, že spojenie s DUP nebude znamenať zásah do práv LGBTI komunity. V Británii od roku 2014 platia manželstvá gejov. Davidsonová sa netají svojou homosexuálnou orientáciou.

"Zdá sa, že konzervatívci a DUP budú schopní uzavrieť dohodu,“ povedal pre Pravdu expert na britskú politiku Christian Schweiger z univerzity v nemeckom Chemnitzi. "Je však otázka, ako to bude fungovať. Takéto spojenie môže byť dosť nestabilné. DUP môže kedykoľvek povedať, že chce to alebo ono, inak odstúpi od dohody,“ pripomína Schweiger, ktorý predpokladá, že bez ohľadu na to, aká vláda vznikne, len ťažko vydrží päť rokov, teda celé volebné obdobie.

Všetko mohlo byť inak Ešte niekoľko týždňov pred voľbami prieskumy predpovedali, že britskí konzervatívci voľby jasne vyhrajú.

pred voľbami prieskumy predpovedali, že britskí konzervatívci voľby jasne vyhrajú. Namiesto toho prišli o väčšinu v Dolnej snemovni, ale teoreticky od jej udržania delilo premiérku len 287 hlasov.

prišli o väčšinu v Dolnej snemovni, ale teoreticky od jej udržania delilo premiérku len 287 hlasov. V štyroch obvodoch konzervatívny kandidát prehral s labouristom rozdielom od 22 do 187 hlasov.

konzervatívny kandidát prehral s labouristom rozdielom od 22 do 187 hlasov. Na druhej strane labouristov delilo od možnosti vytvorenia koalície s menšími centristicko-ľavicovými stranami iba 2 227 hlasov.

od možnosti vytvorenia koalície s menšími centristicko-ľavicovými stranami iba 2 227 hlasov. Strana Jeremyho Corbyna v siedmich obvodoch prehrala s konzervatívcami rozdielom od 31 do 507 hlasov.

v siedmich obvodoch prehrala s konzervatívcami rozdielom od 31 do 507 hlasov. Povolebný prieskum agentúry Survation ukázal, že teraz by labouristov volilo 45 percent Britov, konzervatívcov 39 percent.

Komplikovaný brexit

Do celej komplikovanej vnútropolitickej situácie ešte vstupuje aj faktor brexitu. Rokovania o vystúpení Británie z EÚ by sa mali začať 19. júna. Napriek nejasným výsledkom volieb sa zdá, že tento termín obe strany dodržia. Mayová už ohlásila, že v kabinete budú pokračovať jeho kľúčoví členovia, ktorí vlani podporovali odchod krajiny z únie. Teda minister pre brexit David Davis, šéf rezortu diplomacie Boris Johnson a Liam Fox, ktorý má na starosti zahraničný obchod.

Po voľbách sa veľa diskutuje o tom, aký brexit je momentálne na stole. Mayová v kampani hovorila, že zlá dohoda je horšia ako žiadna. No ťažko sa dá argumentovať, že náhle pretrhnutie vzťahov by mohlo priniesť niečo pozitívne.

Nemecká kancelárka Angela Merkelová počas víkendu vyhlásila, že EÚ je pripravená začať rokovania s Londýnom. Na nájdenie dohody majú obe strany dva roky. Britské členstvo v únii by sa teda malo uzavrieť koncom marca 2019. Je však veľmi otázne, či sa dá tento termín stihnúť. Mayová list o spustení rokovaní na základe článku 50 Lisabonskej zmluvy poslala do Bruselu 30. marca.

"Teraz mnohí žartujú, že by si ho mala vypýtať späť,“ reagoval Schweiger. "Po voľbách je trocha vyššia pravdepodobnosť, že sa dočkáme mäkšieho brexitu. DUP sa obáva tvrdého rozchodu s úniou, lebo by to mohlo mať vplyv na severoírsku ekonomiku. Takže konzervatívci asi budú musieť hľadať kompromisy. Mayová možno tiež bude v otázke brexitu potrebovať podporu iných strán v parlamente. Azda aj opozičných labouristov. Asi im bude musieť načúvať. Labouristi by chceli zostať v colnej únii s EÚ a uzavrieť nejakú formu dohody o voľnom obchode. A Mayová bude určite aj pod tlakom, aby vyriešila otázku postavenia občanov únie v Británii,“ dodal Schweiger.