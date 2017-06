Voľby v Kosove zrejme vyhrala koalícia na čele so stredopravou PDK

V predčasných parlamentných voľbách v Kosove zrejme vyhrala koalícia vedená stredopravou Demokratickou stranou Kosova. Po sčítaní 87 percent odovzdaných volebných lístkov má koalícia tretinu všetkých hlasov. Informovala o tom agentúra AP. Predčasné voľby vyhlásili po tom, čo poslanci v máji vyslovili nedôveru vláde.

Podľa predbežných výsledkov, ktoré zverejnila mimovládna organizácia Demokracia v akcii, je na druhom mieste opozičná strana Sebaurčenie s 27 percentami a na treťom koalícia vedená Demokratickým zväzom Kosova (LDK) bývalého premiéra Isy Mustafu s asi 25 percentami hlasov.

Obyvatelia Kosova mohli voliť do nedeľného večera. Volebná účasť bola 41,4 percenta. Oficiálne vyhlásenie výsledkov sa očakáva neskôr v tomto týždni. Dvadsať kresiel zo 120-členného parlamentu je rezervované pre kosovských Srbov a ďalšie národnostné menšiny.

PDK bola podľa prieskumov verejnej mienky považovaná za favorita volieb. Strana bola súčasťou doterajšej vládnej koalície. Táto formácia navrhuje na premiéra bývalého veliteľa kosovských povstalcov Ramusha Haradinaja, ktorého susedné Srbsko viní z vojnových zločinov. Haradinaj v rámci predvolebných sľubov presadzoval menej ústretový postoj nielen k Srbsku, ale aj k Čiernej Hore.

Výsledok volieb ovplyvní riešenie komplikovaných sporov so susednými štátmi. Ide predovšetkým o vymedzenie hraníc s Čiernou Horou, ktoré viedlo k pádu doterajšej vlády. V stávke je aj pokračovanie rozhovorov so Srbskom a schválenie ďalšej vzájomnej dohody, v rámci ktorej by srbská menšina v Kosove mala získať viac práv, uviedla agentúra AP.

Bývalá juhosrbská provincia Kosovo vyhlásila s podporou Západu jednostrannú nezávislosť od Srbska v roku 2008. Belehrad ju ale nikdy neuznal a snaží si zachovať vplyv najmä na severe krajiny, kde žije početná srbská menšina. Srbský premiér Aleksandar Vučič tvrdí, že kosovskí lídri chcú na Srbov v Kosove zaútočiť. Kosovský prezident Hashim Thaçi zase vyjadril obavu, že Srbsko má v pláne obsadiť časť severného Kosova.