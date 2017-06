Macron chce tretiu výhru

V nedeľu sa konalo v krajine prvé kolo parlamentných volieb. Prezidentove budúce úspechy či neúspechy sa budú odvíjať aj od toho, aké silné postavenie bude mať v zákonodarnom zbore jeho hnutie Republika vpred.

Parlamentné voľby sú tak pre Macrona akýmsi tretím kolom v boji o Elyzejský palác.

Macronove hnutie Republika v pohybe (REM) zvíťazilo so ziskom 28,21 percenta hlasov a spolu so spojencami z centristickej formácie MoDem dosiahlo 32,32 percenta. Vyplýva to z konečných výsledkov hlasovania, ktoré v pondelok oznámila volebná komisia.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron pri hlasovaní v prvom kole francúzskych parlamentných volieb. Autor: Reuters, POOL

Tradičná konzervatívna pravica si pripísala 21,56 percenta, z toho Republikáni 15,77 percenta a na tretej priečke sa umiestnil nacionalistický Národný front (FN), ktorý podporilo 13,2 percenta voličov. Ultraľavicová strana Nepodrobené Francúzsko dosiahla na 11,02 percenta a až na piatom mieste skončili socialisti, ktorých volilo 7,44 percenta občanov. To všetko pri rekordne nízkej volebnej účasti, ktorá predstavovala 48,71 percenta.

Francúzski voliči sa tradične prikláňajú k strane, ktorá stojí za zvoleným prezidentom. Ale Macronova pozícia je predsa len iná. Jeho hnutie vzniklo len v apríli 2016, teda nemá vybudované výrazné regionálne štruktúry. Keďže sa volí v jednotlivých obvodoch, pre Republiku vpred by to mohol byť problém.

Macron však zvládol vo veľkom štýle prezidentské voľby. V ich druhom kole porazil krajnú pravičiarku Marine Le Penovú vyšším rozdielom, ako predpovedala väčšina prieskumov. Zdá sa, že „Macronmania“ je skutočná. Trocha drsne ju vystihol politický komentátor televízie BFMTV Christophe Barbier. "Ak to môžem povedať týmto spôsobom, tak v tejto chvíli by ste mohli vziať kozu, ktorá by nosila Macronov odznak, a to by jej dávalo dobrú šancu na zvolenie,“ vyhlásil.

"Chceme veľkú väčšinu, aby sme boli schopní konať a za nasledujúcich päť rokov zmeniť Francúzsko,“ povedal pre agentúru Reuters podnikateľ Mounir Mahjoubi, ktorý odovzdal hlas Republike vpred v Paríži.

Macron mení Francúzsko aj tým, že odoberá voličov tradičným veľkým stranám. Ukázalo sa to už v prezidentských voľbách, keď sa do druhého kola nedostal ani kandidát konzervatívcov, ani socialistov. Aj pri parlamentnom hlasovaní mala podľa prieskumov ťahať pravica za kratší koniec. A socialisti sa dokonca obávajú scenára, že v Národnom zhromaždení budú mať len 20 až 40 poslancov. V roku 2012 pritom vo voľbách získali až 280 kresiel.

Ak Macronova strana skutočne dosiahne väčšinu v Národnom zhromaždení, bude to pre prezidenta triumf, ale aj zásadná výzva. Dá mu to moc na zmeny Francúzska, ktoré sľuboval, a posilní to aj jeho postavenie na politickej scéne Európskej únie.

Parlamentné voľby vo Francúzsku Prvé kolo sa uskutočnilo v nedeľu , druhé bude o týždeň (17. júna). Voliči rozhodujú o novom zložení 577-členného Národného zhromaždenia, čo je dolná komora parlamentu.

, druhé bude o týždeň (17. júna). Voliči rozhodujú o novom zložení 577-členného Národného zhromaždenia, čo je dolná komora parlamentu. Mená poslancov vzídu z jednotlivých volebných obvodov. Vo francúzskych parlamentných voľbách sa neuplatňuje pomerný volebný systém ako napríklad na Slovensku, čiže samostatne sa obsadzuje všetkých 577 kresiel.

z jednotlivých volebných obvodov. Vo francúzskych parlamentných voľbách sa neuplatňuje pomerný volebný systém ako napríklad na Slovensku, čiže samostatne sa obsadzuje všetkých 577 kresiel. Do druhého kola postúpili v každom obvode najmenej dvaja kandidáti s najvyššou podporou voličov, ale môže ich byť aj viac. Podmienkou je dostať najmenej 12,5 percenta hlasov.

"Prezident Macron musí byť úspešný, čo sa týka štrukturálnych reforiem. Nielen, čo sa týka zníženia deficitu pod tri percentá HDP. To nie je také zložité. Vďaka politikám bývalého prezidenta Françoisa Hollanda, to už krajina takmer dokázala. Macron však chce bojovať proti skepse, ktorá vládne,“ povedal pre Pravdu Yves Bertoncini, riaditeľ parížskeho Inštitútu Jacqua Delorsa. "Tvrdí, že Francúzsko to dokáže. Macron sa snaží vytvoriť politický kontext, ktorý mu umožní uspieť,“ vyhlásil Bertoncini na nedávnom 12. ročníku konferencie Globsec v Bratislave.

Podľa experta je pravdepodobné, že sa Macronovi podarí získať väčšinu v Národnom zhromaždení. "Samozrejme, pri reformách očakávam, že odbory vyjdú do ulíc. Aj mnohí v Európe, vrátane Nemecka, sa na Francúzsko stále dívajú skepticky. Macron však buduje politické základy preto, aby uspel v otázkach, ako je znižovanie deficitu či riešenie nezamestnanosti,“ vyhlásil Bertoncini.