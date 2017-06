WSJ: Záznam rozhovoru Trumpa s Comeym neexistuje

Prezidentská ochranka nemá k dispozícii žiadny prepis ani záznam rozhovoru prezidenta Donalda Trumpa s bývalým šéfom Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Jamesom Comeym. Tajná služba to v pondelok oznámila na otázku denníka The Wall Street Journal. Prípadný záznam by mohol vniesť svetlo do sporu oboch mužov o obsahu ich rozhovoru.