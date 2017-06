Spojené štáty v kybernetickej vojne s IS zaostávajú

Pokusy americkej armády a bezpečnostných služieb narušiť internetovú komunikáciu organizácie Islamský štát (IS) prinášali zatiaľ skôr sklamanie, hoci Pentagon pred rokom ohlásil novú etapu v elektronickom boji s teroristami. Napísal to v pondelok denník The New York Times. IS internet využíva na verbovanie stúpencov, šírenie propagandy a rozosielanie šifrovaných správ a rozkazov.

Z rozhodnutia amerického ministerstva obrany malo takzvané Kybernetické veliteľstvo pred rokom začať s útokmi po internetovej sieti, aby ochromilo schopnosť IS zneužívať internet na komunikáciu. Po útokoch, akými boli nedávno akcie atentátnikov v Británii alebo Iráne, je však jasné, že činnosť informačných centier teroristov je spravidla obnovená rovnako rýchlo, ako rýchlo je vedený útok proti nim, píše newyorský denník.

Zatiaľ najrozsiahlejší útok vedený proti IS z USA bola operácia Glowing Symphony z minulého roka. Americké veliteľstvo získalo prístupové heslá k viacerým účtom islamistov a s ich pomocou vymazalo alebo zablokovalo propagandistický obsah niektorých serverov. Operácia bola najskôr úspešná, ale onedlho sa ten istý obsah objavil inde.

Sklamanie z nedostatočnej účinnosti elektronického boja viedlo už vládu Baracka Obamu k pokusom zosadiť riaditeľa Národnej agentúry pre bezpečnosť (NSA) Michaela Rogersa, píše The New York Times. Jeho metódy vraj boli zastarané a nedostatočne účinné. Noviny citujú amerických expertov, podľa ktorých je globálna sieť IS napriek územným stratám v Sýrii a Iraku prakticky nepoškodená.

Američania teraz prehodnocujú svoje kybernetické metódy a snažia sa ich lepšie prispôsobiť boju so zločineckými skupinami. Situácia sa podľa amerického denníka v poslednej dobe zlepšila. Kybernetické útoky armáda v Iraku synchronizuje s pozemnými operáciami, zlepšuje sa vybavenie i kvalita „kybernetických zbraní“. Mazanie účtov alebo blokovanie islamistickej komunikácie počas útokov bezpilotných aparátov je už dnes v Iraku „štandardný operačný postup,“ napísal The New York Times.