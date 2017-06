V Česku uvažujú o odchode Sobotku

Spúšťačom špekulácií mala byť aj zaručene nezaručená informácia jednej zo slovenských tlačových agentúr odvolávajúcej sa „na dobre informovaný zdroj“ z kuchyne sociálnych demokratov. V tejto súvislosti Sobotka odmietol v pondelok komentovať špekulácie. Médiám sa otočil chrbtom s tým, že o všetkom sa rozhodne v stredu na straníckom grémiu ČSSD.

Český premiér Bohuslav Sobotka pred rozhovorom s prezidentom Milošom Zemanom na Pražskom hrade. Autor: Reuters, DAVID W. ČERNÝ

„Špekulácie nebudem komentovať,“ reagoval priamo na priamu otázku. „Teraz nie,“ dodal. Zato niektorí jeho stranícki kolegovia sú posledný týždeň zhovorčivejší. Čím ďalej, tým viac žiadajú Sobotkov odchod. A to iba štyri mesiace pred parlamentnými voľbami. Lídrom by sa mal stať šéf českej diplomacie a terajší podpredseda strany Lubomír Zaorálek. Sobotka by sa síce vzdal straníckeho líderstva, ale vraj premiérske kreslo si ponechá.

Ako pripomína portál iDnes, v prípade výmeny vo vedení ČSSD nepôjde o nič nové. „Na poslednú chvíľu tak urobila ODS v roku 2010, keď do volieb išla s novým lídrom Petrom Nečasom namiesto Mirka Topolánka,“ vracia sa do minulosti portál.

Viacerí pozorovatelia zároveň pripomínajú, že okrem už spomínaných dôvodov poklesu preferencií ČSSD bola to aj politická rošáda s dnes už bývalým ministrom financií Andrejom Babišom, ktorá Sobotkovi nevyšla celkom podľa predstáv. Na jeho mieste sa totiž ocitol exministrov človek a samotný Babiš sa teraz môže venovať iba predvolebnej kampani a voľbám, v ktorých, aspoň podľa najnovších prieskumov verejnej mienky, nebude určite ťahať za kratší koniec.

Koniec špekuláciám s prípadným Sobotkovým odstúpením by mala urobiť sobotňajšia programová konferencia ČSSD, ktorej bude predchádzať rokovanie ústredného výkonného výboru strany. Má totiž medzi zjazdmi právomoc odvolať členov predsedníctva. „Štyri mesiace pred voľbami je na výmenu neskoro. Sme za zachovanie statusu quo, výmena nič nerieši,“ povedal dobre informovaný zdroj z Lidového domu (centrála ČSSD – pozn. red.).

Ako dodal, špekulácie o odchode Sobotku sa objavovali už pred marcovým zjazdom ČSSD, na ktorom sa nikto nepostavil proti predsedovi. Ide vraj o vyjadrenie neúspešných kandidátov zo straníckych primárok.

Strmý pád ČSSD Volebný prieskum od 8. do 18. mája 2017 vychádza z odpovedí 488 respondentov, ktorí vyjadrili ochotu voliť a zároveň mali vybranú stranu, ktorej chceli dať hlas: ANO: 33 %

ČSSD: 13,6 %

ODS: 13%

KSČM: 12,9 %

KDÚ-ČS: 7 %

TOP: 6,7 %

Piráti: 6,1 %

Nasledujú STAN, Zelení, SSO, ostatní

ZDROJ: CVVM

Všeobecne panuje názor, že pre ČSSD bude kľúčovým predstavenie volebného programu koncom týždňa. Napokon Sobotka to potvrdil už pred niekoľkými dňami, keď počas rokovania vedenia strany v súvislosti s poklesom preferencií ČSSD vyhlásil: „Jednou z reakcií bude predstavenie nášho programu a začiatok diskusie s verejnosťou tak, aby sme čo najlepšie pripravili program.“

Podľa prieskumu TNS Kantar pre ČT by strana mala v parlamentných voľbách získať iba desať percent hlasov a tak namiesto boja o víťazstvo s Babišovým hnutím ANO by ČSSD mohli predbehnúť aj niektorí ďalší politickí súperi v Snemovni. Lákadlom adresovaným voličom by mal byť o. i. zákaz odlevu kapitálu do zahraničia.

Sociálni demokrati tvrdia, že ročne na dividendách mizne v zahraničí až 300 miliárd korún (takmer 11,5 miliardy eur). Plánujú tiež, aby firmy investovali v Česku a aby existovala banková daň a daň z príjmu. Tak aby to bolo výhodné pre 98 percent zamestnancov. Zároveň chce ČSSD o. i. zvýšiť tzv. pôrodné za prvé a druhé dieťa na 15-tisíc korún (asi 572 eur). Na slabé miesto receptu s volebným programom však nedávno poukázal šéf diplomacie Zaorálek, ktorého by Sobotka najradšej videl ako kandidáta ČSSD na Hrad. „Voliči veľmi nečítajú programy,“ posťažoval sa Zaorálek.