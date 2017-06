Merkelovej CDU/CSU vedie v prieskume o 14 percentuálnych bodov pred SPD

Únia nemeckej kancelárky má náskok 14 percentuálnych bodov pred druhými sociálnymi demokratmi (SPD).

Aktuálny prieskum verejnej mienky pre denník Bild tiež ukazuje, že ani konzervatívna únie nemusí mať po voľbách príliš koaličných možností.

Pre CDU/CSU by teraz hlasovalo 37,5 percenta voličov, zatiaľ čo pre sociálnych demokratov 23,5 percenta. Do Spolkového snemu by sa dostala ešte Ľavica s 11 percentami, slobodní demokrati (FDP), Alternatíva pre Nemecko (AFD) s deviatimi percentami a Zelení so 6,5 ​​percentami.

Nový prieskum tak potvrdzuje trendy z posledných týždňov, ku ktorým patril predovšetkým prudký pokles sociálnych demokratov, ktorí mali ešte nedávno prakticky rovnaké preferencie ako CDU/CSU. V priebehu posledných týždňov išli dole aj Zelení, vzostupnú tendenciu vykázali naopak slobodní demokrati.

Keby septembrové voľby dopadli, ako naznačuje prieskum, existovali by v zásade dve možné varianty vládnych koalícií. Jednou z nich by bolo pokračovanie súčasnej veľkej koalície CDU/CSU a SPD, ktorá ale nie je preferovanou variantou ani jednej zo strán.

Druhou možnosťou by bola koalícia CDU/CSU, FDP a Zelených. Tá síce nie je vylúčená, mohla by však priniesť zložité rokovania o programe, najmä kvôli veľkým rozdielom medzi bavorskú CSU a Zelenými.

Nemecké parlamentné voľby sa uskutočnia v nedeľu 24. septembra 2017.