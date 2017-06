Trump ako Julius Caesar zapríčinil ukončenie financovania divadelnej hry

Premiéra tejto inscenácie sa podľa The New York Times konala 23. mája v rámci festivalu Free Shakespeare in the Park len niekoľko dní predtým, ako herečka Kathy Griffin pobúrila časť verejnosti snímkami, na ktorých za vlasy drží odseknutú hlavu prezidenta USA Donalda Trumpa. Ide o modernú interpretáciu Shakespearovej tragédie.

Letecká spoločnosť Delta Airlines a Bank of America však v pondelok oznámili ukončenie finančnej podpory divadelnej spoločnosti Public Theater, pričom dôvodom bola práve hra Julius Caesar, ktorej hlavný hrdina sa nápadne podobá na súčasného prezidenta USA Donalda Trumpa a skončí zavraždený senátormi, ktorí sa obávajú, že sa mení na tyrana.

Hlavný hrdina je v nej predstavený ako muž so svetlými vlasmi, oblečený v obchodníckom obleku, v klope ktorého klope je odznak americkej vlajky. Jeho žena, Calpurnia,, hovorí po anglicky so slovanským prízvukom a oblieka sa do dizajnérskych modelov, čo samozrejme pripomína Trumpovu manželku Melaniu pochádzajúcu zo Slovinska.

Podľa predstaviteľov leteckej spoločnosti vedenie divadelnej spoločnosti pri inscenovaní tejto hry zašlo za hranicu dobrého vkusu, a to bez ohľadu na politické postoje. Predstavenie podľa nej „malo provokovať a uraziť“. Spoločnosť deklarovala, že predstavenie nie je v súlade s hodnotami, ku ktorým sa Delta Air hlási, a okamžite stiahlo svoju finančnú podporu.

Bank of America svoje rozhodnutie o ukončení sponzoringu nevysvetlil. Neuviedol ani, či sa jeho rozhodnutie bude týkať aj ďalších predstavení divadelnej spoločnosti.