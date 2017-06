Oslabenie Bohuslava Sobotku v českej sociálnej demokracii

Konkrétne to znamenalo, že premiér Bohuslav Sobotka dotiahne do konca vedenie vlády a bude do snemovne kandidovať ako líder juhomoravskej kandidátky. Šéfovanie strany však namiesto neho prevezme minister vnútra Milan Chovanec a novým volebným lídrom sa stane šéf diplomacie Lubomír Zaorálek. Spomínaný triumvirát by mal sociálnym demokratom na poslednú chvíľu zvrátiť pokračujúci katastrofálny pokles preferencií pred voľbami, ktoré majú byť v októbri.

„Podľa plánov má Zaorálek vystupovať pred verejnosťou ako dobrý chlapík z Ostravska, ktorý sa nebojí použiť aj ostrejšie slovo. De facto sa má prevteliť v akéhosi konkurenčného Andreja Babiša,“ tvrdil portál Respekt už pred stredajším večerným rozhodnutím grémia ČSSD. S tým, že zároveň „je verejným tajomstvom Zaorálkov tak trochu chaotizmus, čo napokon vidieť na ministerstve zahraničia, ktoré vedie“.

A tak vedenie ČSSD mal prevziať Chovanec. Na rozdiel od Zaorálka má v strane povesť organizátora a rady ČSSD má zjednotiť za novým lídrom. Ibaže, ako pripomínajú viacerí politológovia, na mnohých ľudí pôsobí dosť kontroverzne. Mal by preto vraj stáť v pozadí. Už dlhšie avizované stiahnutie Sobotku malo logiku. Nielen v Lidovom dome, pražskej centrále ČSSD, totiž už dlhšie počuť, že z pohľadu voličov sociálnej demokracie je síce úspešným premiérom, ale na druhej strane verejnosť veľmi neoslovuje.

Aj európska prax potvrdzuje, že voliči žiadajú nové tváre vrátane politikov. Takých, ktorí pôsobia autenticky a nešetria energiou. Ibaže Zaorálek ani Chovanec nie sú v politike novými tvárami. Hlavne šéf diplomacie. „Navyše už dlhšie sa s oboma politikmi nespája žiaden zaujímavý programový výstup,“ počuť v reakcii z viacerých strán s tým, že ČSSD síce chce zmenu, ale zároveň vlastne väčšinou všetko ostane po starom.

Svoje polienko do politického ohňa si v stredu priložil aj prezident Miloš Zeman. „Ak by ste sa ma opýtali, koho by som chcel vidieť ako najvhodnejšieho nástupcu Sobotku, odpovedal by som: kohokoľvek okrem neho,“ vyhlásil prezident ešte pred rokovaním vedenia ČSSD, čím nepriamo reagoval na odvolanie ministra financií Andreja Babiša, s ktorým nesúhlasil.

Anketa Mal by Bohuslav Sobotka odísť z čela ČSSD? 74 % – Áno, už tam dávno nemá čo robiť.

– Áno, už tam dávno nemá čo robiť. 22 % – Nie, účty sa musia skladať až po voľbách.

– Nie, účty sa musia skladať až po voľbách. 5 % – Neviem, politika ma nezaujíma. ZDROJ: TÝDEN

Aj politológ Lukáš Jelínek sa vrátil k nedávnej rošáde vo vláde. „Sobotka zle zvolil načasovanie vládnych otrasov, ktoré spôsobil nečakaným oznámením demisie, jej stiahnutím a následným odvolaním Babiša. Nemôže sa totiž tri roky tváriť, že sa nič nedeje a odrazu ide robiť revolúciu,“ pripomenul Jelínek.

Zároveň však upozornil, že to nebola vládna kríza, ktorá spôsobila prudký pokles podpory ČSSD. „Voliči sa nerozhodujú podľa vďaky za vykonanú prácu, ale podľa svojich očakávaní. V neposlednom rade od politikov sa v čase reality šou žiada, aby boli maximálne autentickí, bezprostrední a presvedčiví,“ povedal Jelínek. A to nie je prípad Bohuslava Sobotku.

Ako je známe, sociálnym demokratom už najmenej dvakrát nevyšla zmena. Miloš Zeman dal na konci premiérskeho mandátu posadiť do kresla straníckeho predsedníckeho postu Vladimíra Špidlu, čo vyústilo do nečakaného víťazstva vo voľbách do snemovne v roku 2002, zostavenia novej vlády a porážky ODS, ktorá pod vedením Václava Klausa bola favoritom.

Po odstúpení Stanislava Grossa z čela ČSSD aj kabinetu v roku 2005 stranu zase takmer zázračne vytiahol Jiří Paroubek, dovtedy regionálny politik. Ani jeden z menovaných síce neuspel podľa predstáv ČSSD.

Krátkodobý efekt však výmena mala. A práve rovnaký obrat potrebujú dnes sociálni demokrati. Inak sa októbrové hlasovanie môže pre nich skončiť katastrofou. Háčik je ale v tom, že v spomínaných zmenách vtedy zamenili silnú osobnosť figúrou, ktorá sa úplne odlišovala od svojho predchodcu.

„Veľmi bude záležať na tom, či voliči pred parlamentným hlasovaním prijmú, alebo nie nového lídra. Vo voľbách výmena skôr pomôže, ako uškodí. Všetko záleží na tom, či sa nový vodca osvedčí,“ upozornil aj politológ Jan Bureš.

Podľa portálu Týden sociálni demokrati museli „niečo“ urobiť. „Ak chceli dosiahnuť úspech, tak to mali urobiť oveľa skôr. Ich terajšia aktivita pôsobí zmätočne. Ako snaha zachrániť na poslednú chvíľu to, o čom mnohí ľudia už dávno hovorili, že to nefunguje,“ tvrdí Týden. Zároveň vyslovuje domnienku, podľa ktorej „v skutočnosti sa hrá o to, na koho sa bude dať hodiť prípadný volebný neúspech“.