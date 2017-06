KĽDR prepustila amerického študenta Warmbiera z humanitárnych dôvodov

Warmbier sa v utorok vrátil do Spojených štátov, kde bol hospitalizovaný. Severokórejskí predstavitelia podľa denníka The Washington Post povedali americkým diplomatom, že Warmbier ochorel na botulizmus, čo je závažná paralyzujúca choroba spôsobená intoxikáciou, ktorá môže zapríčiniť smrť. Údajne, keď mu podali uspávaciu pilulku, upadol do kómy, z ktorej sa doteraz neprebral.

Študentov otec Fred Warmbier v stredu vyhlásil, že jeho dvadsaťdva-ročný syn bol v severokórejskej väznici „terorizovaný a týraný“. Vo väzení strávil 17 mesiacov, z čoho bol vraj viac ako rok v kóme.

Prvú oficiálne správu z KĽDR o Warmbierovom prepustení priniesla severokórejská tlačová agentúra KCNA. Študentov zdravotný stav bližšie nešpecifikovala a neuviedla ani, akým spôsobom sa dohodla so Spojenými štátmi na Warmbierovom prepustení.

„Warmbiera, ktorý si odpykával trest ťažkých prác, poslali domov 13. júna 2017 z humani­tárnych dôvodov na základe súdneho rozhodnutia z toho istého dňa,“ napísala agentúra KCNA v krátkej správe. Warmbier bol zadržaný vlani v januári pre pokusu ukradnúť plagát s politickou tematikou z hotela v Pchjongjangu. O dva mesiace neskôr dostal trest 15 rokov ťažkých prác za protištátnu činnosť.

Denník The New York Times s odvolaním sa na vysokého amerického predstaviteľa napísal, že Washington nedávno dostal tajné správy, že Warmbiera vo väzení opakovane bili. Podľa iného nemenovaného amerického činiteľa predchádzala Warmbierovmu prepusteniu cesta osobitného vyslanca amerického ministerstva zahraničia pre KĽDR Josepha Yuna, ktorý navštívil Pchjongjang a požadoval Warmbierovo prepustenie z humanitárnych dôvodov. Táto cesta bola zavŕšením tajných diplomatických kontaktov na túto tému medzi oboma krajinami, dodal činiteľ.