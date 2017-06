Gej a syn migranta povedie Írsko. No a čo?

Odborník tak reagoval na otázku, čo pre krajinu znamená, že novým premiérom sa včera stal Leo Varadkar z pravicovej strany Fine Gael. V 38 rokoch prepísal históriu Írska ako najmladší predseda vlády alebo Taoiseach v dejinách. Varadkar sa otvorene hlási k tomu, že je gej, žije so svojím partnerom Matthewom Barretom. Jeho otec pochádza z Indie, matka z Írska.

Krajina si verí

"Varadkarov vzostup vnímajú úplne inak mimo Írska a vo vnútri krajiny. Upriamenie pozornosti na jeho etnický pôvod či sexuálnu orientáciu sa u nás veľmi málo spomína,“ tvrdí O'Brennan.

"Preto sa aj Íri zabávajú na tom, akej globálnej pozornosti sa dostáva faktu, že máme nového premiéra. Možno je to znak politickej dospelosti, azda je to tým, že krajina sama sebe verí,“ vysvetľuje odborník.

Nový premiér stúpal po politickom rebríčku veľmi rýchlo. Na vysokej škole Varadkar vstúpil do mládežníckej organizácie Fine Gael. Onedlho sa stal podpredsedom Mládeže Európskej ľudovej strany. V roku 1999 sa po prvý raz snažil získať kreslo v lokálnych voľbách. Skončilo sa to neúspechom. No o päť rokov neskôr už vyhral a od roku 2007 je aj členom Dáil Éireann, teda dolnej komory írskeho parlamentu.

Sexuálna orientácia Varadkara nikdy nebola tajomstvom. Ale aj podľa politologičky Maury Adsheadovej z Limerickej univerzity to málokedy bola téma verejných debát v Írsku. A už vôbec ňou nebol Varadkarov pôvod.

"Konzervatívni ľudia u nás neradi rozprávajú o homosexualite, možno sa aj boja, že ich označia za homofóbov. Okrem toho od referenda v máji 2015, ktoré jasne podporilo manželstvá gejov, v spoločnosti nastal pocit, že táto otázka je vyriešená a nie je potrebné o nej diskutovať,“ pripomenula pre Pravdu Adsheadová.

Práve spomínané všeľudové hlasovanie však prispelo k tomu, že Varadkar verejne oznámil, že je homosexuál. Stalo sa to 18. januára 2015, na jeho 36. narodeniny.

"Som homosexuál. Nie je to tajomstvo, ale nie je to niečo, čo by všetci vedeli. Nehovoril som o tom predtým verejne,“ uviedol pred viac ako dvoma rokmi Varadkar pre RTÉ Radio 1. "Nie je to niečo, čo ma definuje. Nie som napoly indický politik, nie som ani doktor politik, ani gej politik. Je to len časť mňa. Nedefinuje ma to, je to súčasť mojej osoby,“ povedal budúci írsky premiér a priznal, že k verejnému vyhláseniu ho primalo referendum, lebo chcel byť k ľuďom čestný.

"Jeho zvolenie je teda dôležité nie preto, že je gej, je pomerne mladý a je synom imigranta. Ale preto, že Írsku to nepripadá čudné. Pred 30 rokmi by sa niekto ako Varadkar ani nedostal do parlamentu. Teraz to nie je vôbec kontroverzné. Ľudia na to hovoria: No a čo?“ reagoval pre Pravdu expert na írsku politiku Michael Holmes z Liverpool Hope University.

Írska Thatcherová?

Odborník pripomína, že Varadkara bude potrebné hodnotiť ako politika a premiéra, lebo ním je. "Môže byť progresívnym symbolom, ale on sám je v mnohých otázkach málo progresívny,“ uviedol Holmes.

"Stranu Fine Gael posúva Varadkar doprava. Na írske pomery je rebelom. Hovorí viac, čo si myslí,“ tvrdí Adsheadová. "V straníckej debate vyhlásil, že chce, aby Írsko bolo krajinou možností pre všetkých, čo chcú pracovať.

Alebo, ako Vardakar tvrdí, pre tých, čo ráno vstanú z postele. Trochu to pripomína britskú premiérku Margaret Thatcherovú, ktorá rada hovorila, že prišla z malého obchodu s potravinami v Granthame. A je to spoločná téma pre pravicovo-centristických politikov, ktorí chcú ukázať, že vraj keď ľudia tvrdo pracujú, tak uspejú,“ dodala Adsheadová.