Maďarská vláda chce do škôl zaviesť strelnice

Maďarská vláda plánuje zaviesť do škôl strelnice. Plán vyvolal veľkú kritiku, stavajú sa proti nemu niektoré školy, rodičia aj opoziční politici.

Klebersbergove centrum, inštitúcia, ktorá je predĺženou rukou maďarskej vlády a dohliada nad maďarským školstvom, však argumentuje, že „streľba je olympijským športom a nemá nič spoločné s agresivitou či násilím“.

Centrum, pomenované podľa medzivojnového maďarského ministra vnútra a kultúry Kuna von Klebersberga, už rozoslalo riaditeľom maďarských škôl dotazníky, v ktorých sa ich pýta, či majú na výstavbu školskej strelnice kapacity a či by mali študenti o takúto aktivitu záujem.

„Je to bezpečný šport, je to jeden z olympijských športov, a je to jedna z disciplín, spomedzi ktorých si podľa tohto plánu budú môcť študenti vybrať,“ píše Klebersbergove centrum.