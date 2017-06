Kiska tri roky v úrade: Snažím sa, aby boli ľudia presvedčení, že má zmysel mať prezidenta

Prezident Andrej Kiska je vo funkcii presne tri roky. Myslí si, že vysvedčenie by mali dať občania, voliči.

To, či bude opätovne kandidovať na funkciu prezidenta, prezradí Kiska najneskôr do septembra budúceho roka. Kiska už oznámil, že v parlamentných voľbách sa nebude uchádzať o podporu. Uviedol to pre médiá počas Dňa otvorených dverí v Prezidentskom paláci.

„Dnes je to presne tri roky, čo som nastúpil do tohto paláca, čo mi prezident Ivan Gapšarovič odovzdal toto sídlo. Za tie tri roky sa v našej spoločnosti, ale aj vo svete udialo veľa,“ povedal Kiska na úvod s tým, že najprv boli obavy z toho, ako sa vyvinie kríza na Ukrajine, dnes bojujeme o srdce a charakter našej vlastnej krajiny.

Polhodina na správu o stave republiky bola málo

„Bojujeme s extrémizmom, s fašistami, ktorých máme aj v parlamente. Aj v mojej Správe o stave republiky som sa snažil čo najlepšie opísať, ako vidím situáciu v našej krajine a čo sú priority, na ktoré by sme sa mali zamerať,“ povedal Kiska.

Dodal, že rád by sa bol vo svojom stredajšom vystúpení v parlamente zameral aj na podnikateľské prostredie, pôdohospodárstvo či rozdiely v regiónoch. Nebol však na to čas, keďže Správa by mala trvať približne polhodinu, vysvetlil. Dodal, že týmto témam sa bude priebežne venovať v ďalšej svojej práci.

Deň otvorených dverí u prezidenta

„Čo sa týka možno charakteristiky tých troch rokov, myslím si, že vysvedčenie by mi mali dať voliči, občania. Ja sa zo všetkých síl snažím, aby ľudia boli presvedčení, že má zmysel mať prezidenta,“ pokračoval Kiska. Na otázku, či sa chystá opäť kandidovať, Kiska zopakoval, že sa vyjadrí do septembra budúceho roka. „Poprosím, nechajte mi tento priestor, určite sa vyjadrím,“ uzavrel.

Pri príležitosti 3. výročia od inaugurácie sa vo štvrtok koná v Prezidentskom paláci v Bratislave deň otvorených dverí. Palác je pre verejnosť otvorený do 17:30, pričom posledný možný vstup je naplánovaný na 17:00.

Tento rok si organizátori pripravili pre verejnosť aj novinky – komentované prehliadky, koncertné vystúpenia študentov konzervatória v Bratislave či sériu krátkych prezentácií o práci v Prezidentskom paláci. Takisto je možné vidieť aj vystúpenia čestnej stráže a vojenskej hudby. Doposiaľ sa na dni otvorených dverí zúčastnilo zhruba štyritisíc ľudí.