Zmení rozdelenú Ameriku streľba na politikov?

James Hodgkinson, ktorý na sociálnych sieťach vystupoval proti republikánom a prezidentovi Donaldovi Trumpovi, postrelil štyroch ľudí, keď trénovali na bejzbalový zápas. Medzi zranenými je aj Steve Scalise, zástupca šéfa republikánskej väčšiny v Snemovni reprezentantov. Politika museli operovať. Je vo vážnom stave v nemocnici, kde ho navštívil aj Trump.

"Amerika je politicky viac rozdelená, ako kedykoľvek v posledných desaťročiach. Nie je to len bežná straníckosť. Teda, že sa niekto prikláňa k demokratom alebo k republikánom. Dnešná situácia ide hlbšie. Ešte nikdy nemali extrémisti takú kontrolu,“ reagoval pre Pravdu politológ Robert Schmuhl z Notredamskej univerzity v Indiane.

Postrelený kongresman je naďalej v kritickom stave Steve Scalise je naďalej v kritickom stave a podstupuje ďalšie chirurgické zákroky. Vo štvrtok to uviedol americký prezident Donald Trump s tým, že Scalisea čaká omnoho ťažší boj, ako pôvodne predpokladali. Nemocnica MedStar vo Washingtone, kde je kongresman hospitalizovaný, informovala, že jeho stav je síce naďalej kritický, no počas uplynulých 24 hodín sa zlepšil. Vo štvrtok absolvoval operáciu súvisiacu s vnútornými zraneniami a zlomeninou nohy, pričom ho čakajú ďalšie zákroky a v nemocnici si ešte nejaký čas pobudne. (SITA)

"Dvoch členov Snemovne reprezentantov v posledných rokoch postrelili. Obidva tieto činy poukazujú na hlbokú nenávisť, ktorú niektorí ľudia prechovávajú k americkým politikom. V demokracii nie je nič smutnejšie a strašnejšie,“ myslí si Schmuhl.

Odborník pripomína postrelenie demokratickej členky Snemovne reprezentantov Gabrielly Giffordsovej z roku 2001. Pri útoku v arizonskom Tuscone zahynuli šiesti ľudia. Vrah Jared Lee Loughner sa skôr prikláňal k pravicovým extrémistickým názorom, keď tvrdil, že vláda vymýva ľuďom mozgy.

Útok na Scaliseho má zase ľavicový podtón. Šesťdesiatšesťročný Hodgkinson, ktorého zastrelila polícia, bol dobrovoľníkom v prezidentskej kampani demokratického kandidáta Bernieho Sandersa. Politik jeho konanie okamžite odsúdil.

Útočník pravidelne posielal listy do denníka Belleville News-Democrat v štáte Missouri. Na konte mal aj niekoľko dopravných priestupkov a obvinenie z nedovoleného ozbrojovania, ktoré však úrady neskôr stiahli.

"Nikdy som nepovedal, že život je nanič. Iba politika republikánov je nanič,“ napísal raz Hodgkinson, ktorý kritizoval najmä daňovú politiku pravice. Strelec tiež v minulosti zverejnil zosmiešňujúce obrázky Scaliseho s tým, že republikán by mal odstúpiť.

"Nemali by sme politicky zneužívať takúto tragédiu. Nie je dôležité, koho v minulosti útočník podporoval. Ak sa to niekto bude snažiť využiť politicky, malo by sa to obrátiť proti nemu,“ uviedol pre Pravdu k streľbe Mark Rozell, politológ z Univerzity Georgea Masona.

Po útoku takmer všetci politici hovorili o jednote, pochopení a odmietnutí nenávisti. Lenže bude to stačiť na aspoň isté zmiernenie otrávenej politickej atmosféry? Amerika minulý rok zažila jedny z najdrsnejších prezidentských volieb v histórii. Na Trumpových mítingoch sa pravidelne skandovalo, že jeho súperka Hillary Clintonová má skončiť za mrežami. Zdá sa, že po zvolení republikána pribudli aj niektoré zločiny z nenávisti k menšinám.

Tvrdé jadro antitrumpovcov zase priamo tvrdí, že prezident je ruský agent. Toto rozdelenie spoločnosti ešte znásobujú sociálne siete, ktoré šíria bludy, klamstvá a propagandu z jedného a druhého tábora. A politikom sa ľahšie vyhrávajú voľby, keď majú k dispozícii „nabudených“ ľudí, hoci je motivácia hlasovať často len negatívna.

Trumpa vraj vyšetrujú K atmosfére rozdelenej spoločnosti USA prispieva aj škandál s údajnými kontaktmi kampane prezidenta Donalda Trumpa na Rusko. Šéf Bieleho domu to označuje za hon na čarodejnice. No viacerí ľudia z jeho kampane klamali alebo zavádzali o svojich kontaktoch s Moskvou. Zvláštny vyšetrovateľ Robert Mueller, ktorý objasňuje úlohu Ruska v minuloročných voľbách, teraz vraj začal aj vyšetrovanie samotného prezidenta. S odvolaním sa na niekoľko anonymných zdrojov to napísal denník Washington Post. Podľa mnohých pozorovateľov je práve neistota na americkej politickej scéne presne to, čo chcelo Rusko dosiahnuť, keď sa snažilo podľa amerických tajných služieb ovplyvniť kampaň.

"Politickí lídri a tradičné médiá po útoku reagovali správne a zodpovedne. Ale je potrebné povedať, že je vhodné, aby sme viedli veľkú diskusii o extrémne negatívnom tóne americkej politiky,“ pripomenul pre Pravdu Steven Greene zo Severokarolínskej univerzity.

Podľa mnohých pozorovateľov by USA mali debatovať aj o sprísnenej držbe zbraní. Útočník mal k dispozícii poloautomatickú pušku. Okrem Spojených štátov je vo vyspelom svete skôr výnimkou, že by si ľudia pomerne jednoducho mohli takýto typ zbrane kúpiť. Lenže to je už opäť diskusia, ktorá viac Ameriku rozdeľuje, ako spája.

"Debata o zbraniach je veľmi stará, jednotlivé strany sedia vo svojich zákopoch,“ reagoval pre Pravdu Cal Jillson, profesor politológie z Južnej metodistickej univerzity v Dallase. "Republikáni napriek tomu, že sú teraz obeťami, vo všeobecnosti podporujú jednoduchý prístup k zbraniam. Nanešťastie toto nebola posledná streľba,“ dodal Jillson.