Merkelová má obavy z protiruských sankcií, ktoré chystajú USA

Nemecká kancelárka Angela Merkelová má obavy z nových protiruských sankcií, ktoré kvôli údajnému zasahovaniu Moskvy do amerických prezidentských volieb pripravuje Kongres USA, pretože odvetné opatrenia by mohli poškodiť európske firmy. Dnes to podľa agentúry Reuters uviedol kancelárkin hovorca Steffen Seibert.

Americkí senátori rozšírenie sankčného režimu, ktorý vzniká bez spolupráce s Európskou úniou, už schválili, na rade je teraz Snemovňa reprezentantov.

„Rozhodnutie Senátu Spojených štátov vyvoláva presne rovnaké otázky nielen u Merkelovej, ale aj u (nemeckého ministra zahraničia Sigmar) Gabriela a (rakúskeho kancelára Christiana) Kerna. Od amerického Senátu to je, obozretne povedané, zvláštny krok,“ povedal Seibert.

Dodal, že je tiež čudné, že sankcie určené na potrestanie Ruska môžu viesť aj k postihu európskych firiem. „To sa nesmie stať,“ povedal Seibert. „Všeobecne odmietame sankcie s extraterito­riálnym účinkom, čo znamená s dopadom na tretie krajiny,“ vysvetlil.

Nemecká ministerka hospodárstva Brigitte Zypriesová obvinila Spojené štáty, že sa rozhodli vzdať spoločného sankčného postupu s Európou proti Rusku. Zároveň podľa Reuters varovala, že Európa by mohla prikročiť k protiopatreniam, ak by Washington začal pokutovať nemecké firmy.

Sankcie môžu postihnúť spoločnosti z projektu Nord Stream 2

Zákon o sankciách proti Rusku legislatívne potvrdí predchádzajúce sankcie, ktoré boli vyhlásené obyčajným exekutívnym príkazom prezidenta. Zároveň však zavedie aj sankcie nové v oblastiach ťažby, spracovania kovov a námornej a železničnej dopravy. Postihnuté majú byť aj osoby zodpovedné za korupciu a za porušovanie ľudských práv.

Podľa Reuters by tak trest v prípade schválenia sankcií postihnú napríklad spoločnosti, ktoré sa podieľajú na projekte podmorského plynovodu Nord Stream 2, ktorý má do Nemecka privádzať zemný plyn z Ruska.

Trump sa môže dostať do problémovej situácie

Ak sankcie Snemovňa reprezentantov schváli, dostane sa prezident Donald Trump, ktorý sa počas volebnej kampane vyslovoval za normalizáciu vzťahov s Moskvou podľa AP do problémovej situácie. Ak by podpis k sankciám nepripojil, odmietol by tým aj odvetné opatrenia proti Iránu, pretože senátori postihy pre obe krajiny spojili do jedného balíka. Kongres navyše môže Trumpovo veto prehlasovať.