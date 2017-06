Zomrel Helmut Kohl, nemecký kancelár zjednotiteľ

Bývalý predseda Kresťanskodemo­kratickej unie (CDU) mal dlhodobo zdravotné problémy. Jeho zdravie sa zhoršilo v roku 2008, keď po operácii kolena spadol a utrpel poranenia mozgu. Na verejnosti sa potom objavoval v kolieskovom kresle.

„Smútime. #RIP #HelmutKohl,“ napísala na twitteri CDU a pripojila fotografiu svojho bývalého predsedu, ktorého v roku 1998 vo funkcii vystriedal súčasný minister financií Wolfgang Schäuble a následne terajší kancelárka Angela Merkelová. Práve Kohl si všimol v deväťdesiatych rokoch mladú východonemeckú političku Merkelovú a výrazne prispel k jej vzostupu do najvyšších poschodí politiky.

Do politiky vstúpil ako šéf krajinskej vlády v Porýní-Falcku

Helmut Kohl sa narodil 3. apríla 1930 v Ludwig­shafene na západe Nemecka. Do čela vtedy opozičnej Kresťanskodemo­kratickej únie Nemecka (CDU) sa tento vyštudovaný právnik a historik postavil v júni 1973. V tom čase už štvrtý rok viedol krajinskú vládu v rodnom Porýní-Falcku.

Kohl v októbri 1982 obratne využil rozpory vnútri vtedajšej vládnej koalície a s pomocou poslancov Slobodnej demokratickej strany (FDP) zvrhol sociálnodemokra­tického kancelára Helmuta Schmidta.

Najprv ho sprevádzali pochybnosti

Počas celých 80. rokov na čele vlády ho sprevádzali pochybnosti časti komentátorov politického diania, či je pre Nemecko tým správnym lídrom. Helmut Kohl by sa možno zaradil medzi menej známych nemeckých štátnikov, nebyť príležitosti, ktorá sa mu naskytla v súvislosti s pádom komunizmu v strednej a východnej Európe. Vtedy sa mohla naplno uplatniť jeho silná stránka, ktorou bola diplomacia založená na osobných vzťahoch s predstaviteľmi západných mocností a Ruska. Tandem Kohl – Mitterrand mal napríklad značnú zásluhu na oživení stagnujúceho procesu európskej integrácie. Prinajmenšom rovnako významné bolo puto dôvery medzi kancelárom a sovietskym vodcom Michailom Gorbačovom.

Francúzsky prezident Francois Mitterrand (vľavo) a nemecký kancelár Helmut Kohl sa držia za ruky pri počúvaní hymien oboch krajín v roku 1984 pri spomienke na obete prvej svetovej vojny na cintoríne v Doaumonte. Autor: SITA/AP

Desaťbodový plán zjednotenia Nemecka

Pri jednej z neformálnych rozhovorov s Gorbačovom v júni 1989 Kohl vyhlásil, že k zjednoteniu Nemecka raz dôjde s rovnakou istotou, s akou vody Rýna vždy doputujú do mora. Na jeho slová došlo nečakane rýchlo. Začiatkom novembra toho istého roku padol Berlínsky múr a už koncom mesiaca predložil Kohl parlamentu desaťbodový plán zjednotenia Nemecka. Ako sa neskôr zveril, myslel si v tom čase, že spojenie bude otázkou troch až štyroch rokov. V skutočnosti sa tak stalo už 3. októbra 1990.

Zásadný podiel na znovuzjednotení národa v jednom štáte vyniesol Kohlovi značnú popularitu a pomohol kresťanským demokratom k dvom volebným víťazstvám v prvej polovici deväťdesiatych rokov. Trpkosť prehry spoznal Kohl až v roku 1998, keď ho porazil sociálny demokrat Gerhard Schröder.

Funkcie čestného predsedu sa vzdal

Kohlov pobyt v úrade spolkového kancelára sa uzavrel po viac ako 16 rokoch, 27. októbra 1998. Len pár dní potom odišiel Kohl aj z čela strany a bol menovaný za jej čestného predsedu. Tejto funkcie sa však v januári 2000 zriekol kvôli škandálu s čiernymi fondmi, ktoré si strana s jeho vedomím zaobstarala. Aféra s tajomnými sponzormi nepríjemne poznamenala koniec Kohlovej politickej kariéry.

Helmut Kohl a mladá Angela Merkelová počas osláv desiateho výročia zjednotenia Nemecka v roku 2000. Autor: Reuters, MICHAEL URBAN

Od Kohlovho odchodue z vrcholnej politiky bolo o exkancelárovi veľa počuť v súvislosti s jeho súkromným životom. Vlnu solidarity vzbudila v júli 2001 samovražda Kohlovej manželky Hannelore, ktorá trpela precitlivenosťou na svetlo. Neskôr zaujala miesto po Kohlovom boku o štyridsaťtri rokov mladšia ekonómka Maike Richterová, s ktorou sa v máji 2008 oženil.

V roku 2014 vydal knihu Aus Sorge um Europa (Z obavy o Európu), v ktorej okrem iného kritizuje západných politikov za to, že kvôli ukrajinskej kríze uvrhli Rusko do izolácie. Kohl sa v knihe vyrovnával aj so svojim sociálnodemokra­tickým nástupcom Gerhardom Schröderom. Vyčítal mu, že pripustil vstup Grécka do eurozóny a v roku 2003 zariadil, aby Nemecko a Francúzsko mohli prekročiť maximálne prípustné deficity verejných financií.