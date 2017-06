Nemuseli ste s Kohlom súhlasiť. Mal však víziu a vášeň

Čo predstavoval Helmut Kohl pre globálnu politiku?

Vždy si ho zapamätáme ako jedného z veľkých Európanov. Doma boli niektoré jeho kroky kontroverzné. Celkovo sa však dá povedať, že bol zjednocovateľ. Mal skutočnú vášeň pre Európu. Tlačil na jednotu. Vravieval, že ju v Európe potrebujeme, alebo sa vrátime k nacionalizmu. Jeho samého ako mladého chlapca zaradili do armády v druhej svetovej vojne. Veril, že Európa musí spolupracovať v ekonomickej aj politickej rovine.

Aký je jeho odkaz pre nemeckú politickú scénu?

Kohlova povesť utrpela, najmä vo vlastnej CDU, pre škandál s financovaním. Na druhej strane bol štyri razy kancelárom. Jeho politika bola mixom medzi sociálnodemokra­tickými a konzervatívnymi hodnotami. Jeho európske kroky mali presah do domáceho diania. Vravel, že keď o niečom pochybuje, tak odpoveďou je viac Európy. Je tu však aj aspekt zjednotenia Nemecka. Mnoho ľudí si myslí, že úplne podcenil ekonomické otázky, ktoré boli spojené s týmto rýchlym procesom. Konsenzus je v Nemecku taký, že bolo správne tlačiť na zjednotenie, aby Sovietsky zväz pod vedením Michaila Gorbačova nezmenil názor. Na domácej scéne však urobil Kohl mnoho chýb, ktoré viedli k ekonomickým problémom najmä vo východnej časti krajiny.

Bol veľký Európan, ako ste povedali. Bol však aj súčasťou generácie lídrov a partnerov, ku ktorým patril aj francúzsky prezident François Mitterand.

Čo sa týka širšieho zahraničnopoli­tického kontextu, tak mal veľké šťastie, že v Kremli sedel Gorbačov. Možne za iných okolností by k zjednoteniu Nemecka nedošlo. A potom by jeho odkaz ako kancelára bol iný. Kohl bol súčasťou istej generácie lídrov. Opäť mal svojím spôsobom šťastie, že mal takých partnerov ako Mitterrand a ďalších. Bola to generácia lídrov, ktorá tvrdila, že máme problémy a nezhody. Ale nemali by sme pre ne ohrozovať európsky projekt. Určite to Kohlovi pomohlo. Je však potrebné povedať aj to, že mal vždy dobrú predstavu, čo chce dosiahnuť na úrovni EÚ. A nezaobišlo sa to bez kontroverzií doma. Mnoho Nemcov Kohlovi vyčítalo, že sa tak rýchlo vzdal používania marky, že Maastrichtská zmluva je krokom k federálnej Európe. Bol však ochotný to urobiť.

Prečo?

Preto, aby sa Európa už nikdy nemusela obávať nemeckého vplyvu a sily. V tejto súvislosti sa dajú pripomenúť jeho slová, o ktorých sa už asi nedozvieme, či ich skutočne povedal. Teda, že sa obáva, aby kancelárka Angela Merkelová nezničila jeho európsky odkaz. Pravdepodobne to vnímal tak, že s ňou sa EÚ stáva príliš technokratickým projektom bez skutočnej vízie. Mohli ste s Kohlom súhlasiť alebo ste nemuseli. Bol však zanietený pre európsky projekt. Vždy hovoril, že Nemecko musí byť súčasťou európskej rodiny národov.