Nové sankcie USA proti Rusku podľa Putina poškodia vzájomné vzťahy

Ak americký Kongres schváli zavedenie nových, rozsiahlych sankcií proti Rusku, neprivedie to Rusko do úzkych.

Takáto politika však poškodzuje vzťahy medzi oboma krajinami, povedal ruský prezident Vladimir Putin. Zároveň ale podľa agentúry RIA vyhlásil, že je príliš skoro na to, aby sa hovorilo o odvetných opatreniach.

„Niečo pravdepodobne budeme musieť skorigovať, niečo budeme nútení dodatočne urobiť a zamerať na niečo dodatočnú pozornosť, ale neprivedie nás to (sprísnenie sankcií) do úzkych alebo k nejakému kolapsu,“ povedal Putin v rozhovore pre štátnu televíziu Rossija-1, ktorá z neho zverejnila výňatky.

„Bude to ale, samozrejme, komplikovať rusko-americké vzťahy,“ varoval ruský prezident. „Považujem to za škodlivé. Hovoriť teraz o nejakých odvetných krokoch je ale predčasné, musíme počkať, ako to skončí,“ dodal.

Americkí senátori tento týždeň drvivým pomerom hlasov schválili nové sankcie proti Rusku, ktoré majú byť trestom za údajné zasahovanie Moskvy do minuloročných prezidentských volieb v USA. Teraz je musí potvrdiť Snemovňa reprezentantov a podpísať prezident Donald Trump.

Zákon o sankciách proti Rusku legislatívne potvrdí predchádzajúce sankcie, ktoré boli vyhlásené obyčajným exekutívnym príkazom prezidenta. Zároveň ale zavedie aj sankcie nové v oblastiach ťažby, spracovania kovov a námornej a železničnej dopravy. Postihnuté majú byť aj osoby zodpovedné za korupciu a za porušovanie ľudských práv. Podľa Reuters by tak trest v prípade schválenia sankcií mohol postihnúť napríklad spoločnosti, ktoré sa podieľajú na projekte podmorského plynovodu Nord Stream 2, ktorý má do Nemecka privádzať zemný plyn z Ruska.

Obavy z nových ruských sankcií, pripravovaných americkým Kongresom bez spolupráce s Európskou úniou, už vyjadrila nemecká kancelárka Angela Merkelová, pretože odvetné opatrenia by mohli poškodiť európske firmy. Zamýšľané sankčné ustanovenia vyvolali ostrú kritiku zo strany Rakúska a Nemecka. Obe krajiny oficiálne vyjadrili stanovisko, že sankčné opatrenia navrhované americkými zákonodarcami odporujú medzinárodnému právu, ohrozujú energetickú bezpečnosť Európy a škodia urovnaniu situácie na Ukrajine. Okrem toho je podľa názoru Viedne a Berlína jediným cieľom týchto sankcií pokus predávať na európskom trhu americký skvapalnený zemný plyn po tom, ako bude zbavený dodávok paliva z Ruska, napísala ruská agentúra TASS.