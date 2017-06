Macron kráča k štvrtej výhre

Francúzsky prezident Emmanuel Macron by mal po nedeľných voľbách jasnú väčšinu v parlamente.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron by mal po nedeľných voľbách jasnú väčšinu v parlamente. Autor: Reuters , POOL

Tento rok to bude pre Francúzov už po štvrtý raz, čo v nedeľu pôjdu voliť. Väčšina však volebné urny zrejme obíde.

Prieskumy naznačujú, že nízka účasť v druhom kole parlamentných volieb prekoná aj rekord z minulej nedele. Účasť však podľa všetkého neovplyvní výsledok – očakávané jasné víťazstvo strany nového prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý tak získa mandát na presadzovanie reforiem. Kandidáti jeho strany Republika vpred by podľa prieskumov mohli obsadiť možno až tri štvrtiny kresiel v 577-člennom parlamente.

Macronova strana už v prvom kole jasne prevážila nad tradičnými stranami pravice i ľavice. Socialisti, ktorí mali v parlamente doteraz väčšinu, utrpeli zdrvujúcu porážku. Pravicoví Republikáni zas ani zďaleka nenaplnili svoje ambície stať sa protiváhou Macrona. Za svojimi očakávaniami značne zaostali aj strany krajnej pravice a krajnej ľavice.

Do druhého kola v drvivej väčšine obvodov postúpili kandidáti Macronovej strany, z ktorých približne polovica sú politickí nováčikovia. Vo väčšine obvodov získali zároveň najviac hlasov a stali sa favoritmi. Francúzske médiá očakávajú tesný súboj medzi dvoma kandidátmi len v približne stovke obvodov.

Takým je aj región Garde, kde do druhého kola postúpil poslanec krajne pravicového Národného frontu Gilbert Collard. Len o 48 hlasov menej získala bývalá hviezda býčích zápasov a teraz chovateľka býkov Marie Sara, ktorá pred voľbami prijala Macronovu ponuku vstúpiť do politickej arény. Kandidátku „prezidentskej väčšiny“, ktorá v tomto obvode na rozdiel od Collarda žije, tam prišiel podporiť aj premiér Édouard Philippe. „Pozor, úloha ešte nie je splnená. Až do poslednej minúty volebného dňa sa hrá o všetko. Potrebujeme pevnú väčšinu, aby sme mohli uskutočniť potrebné reformy,“ vyhlásil Philippe, ktorý vyzýval ľudí, aby šli voliť.

Volebná účasť podľa prieskumu agentúry Opinionway by mohla byť rekordne nízka a dosiahnuť len asi 46 percent. Nízka volebná účasť podľa opozície a Macronových kritikov oslabuje jeho mandát. Pravicoví Republikáni i ľavicoví socialisti sa tiež snažili mobilizovať svojich voličov v obvodoch, kde ich kandidáti postúpili do druhého kola. Niektorí argumentovali tým, že Macronova strana by mohla získať v parlamente až príliš veľkú väčšinu.

V prvom kole získali poslanecký mandát vďaka nadpolovičnej väčšine len štyria kandidáti, z nich dvaja za Macronovu stranu.