Koalícia bojujúca proti IS v Rakke tvrdí, že čelí útokom armády

Bojovníci Sýrskych demokratických síl na ceste k mestu Rakka. Autor: Reuters , RODI SAID

Arabsko-kurdská koalícia Sýrske demokratické sily (SDF), ktorá v Sýrii bojuje proti radikálnej organizácii Islamský štát (IS), dnes oznámila, že na jej pozície v provincii Rakka útočí sýrska armáda. SDF pohrozila, že ak to bude pokračovať, budú sa musieť jej bojovníci brániť. SDF sa snaží oslobodiť mesto Rakka, kde má IS hlavný stan. Jej spojencom je medzinárodná letecká koalícia, ktorej velia Spojené štáty.