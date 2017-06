Iracká armáda vstúpila do historickej časti Mosulu

Iracká armáda vstúpila na územie mosulského starého mesta. Generál Maan Saad agentúre AFP povedal, že vojsko vyzvalo civilistov, aby zostali doma, a radikálov, aby sa vzdali. O Mosul, ktorý býval irackú baštou radikálnej organizácie Islamský štát (IS), armáda bojuje od minulej jesene. V západnej časti mesta ostáva oslobodiť práve už len starú štvrť.

Boj o historické centrum sa začal v nedeľu. Saad povedal, že vojaci, členovia protiteroristickej jednotky a federálnej polície dnes postúpili niekoľko metrov do tejto časti mesta, ale za cenu veľmi ťažkého boja s IS.

„Vzhľadom na zastavanosť a zaľudnenosť ide o najnebezpečnejšie bitku,“ povedal Saad.

OSN odhaduje, že IS drží ako rukojemníkov 100 000 civilistov a chce ich použiť ako živé štíty. Kapitán Ahmad Džasím z protiteroris­tickej jednotky povedal, že armáda síce nemôže vojsť do úzkych uličiek ťažkou technikou, ale rovnako tak IS proti nej nemôže v takomto teréne použiť autá s bombami. „Môžu však bomby dávať na motocykle a tiež na pojazdné hračky s diaľkovým ovládaním,“ dodal.

Iracké vojenské vrtuľníky v nedeľu večer na posledné mosulské bojisko rozhodili pol milióna letákov s oznámením, že vojsko starú štvrť obkľučuje a začína útok zo všetkých smerov. „Držte sa bokom od verejných priestranstiev a využite akejkoľvek príležitosti spojiť sa s irackými vojakmi, aby ste sa vyhli tomu, aby vás použili ako ľudské štíty,“ stálo v texte. Letáky sa obracajú aj na radikálov a vyzývajú ich, aby si vybrali medzi tým, že sa vzdajú, alebo tým, že zomrú.

Iracká armáda postupuje proti IS v Mosule od vlaňajšieho októbra, a to z východu. Mesto rozdeľuje zo severu na juh rieka Tigris a jeho východná polovica bola oslobodená v januári. O západnú, viac zaľudnenú časť sa bojuje od februára. Od začiatku ofenzívy z Mosulu utieklo vyše 860 000 ľudí a do východnej časti sa ich už asi 195 000 vrátilo.