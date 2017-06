Je Bagdádí mŕtvy? Teroristi by to priznali

Nie je to prvý raz a asi to nebude ani naposledy, čo zomrel. Ruské ministerstvo obrany vyhlásilo, že možno pri bombardovaní sýrskeho mesta Rakká zabilo šéfa teroristickej organizácie Islamský štát (IS) Ibrahima abú Bakr Bagdádího.

Zatiaľ však túto informáciu nepotvrdili žiadne iné zdroje. Aj samotná Moskva je vo svojich vyjadreniach opatrná. Správy o Bagdádího smrti už kolovali viac ráz. Pred viac ako týždňom to bol Damask, ktorý tiež uviedol, že lídra IS zabil.

Ruský nálet vraj zlikvidoval Bagdádího v sídle teroristov v meste Rakká. Šéf IS tam bol na porade s ďalšími dôležitými predstaviteľmi extrémistov. Celkovo vraj pri bombardovaní 28. mája ruské sily zabili viac ako 300 radikálov. Moskva od minulého týždňa preveruje, či to tak naozaj je. Koalícia pre boj s IS vedená Spojenými štátmi zabitie Bagdádího podľa agentúry Reuters nemôže potvrdiť.

Istotu do osudu svojho lídra by v tejto chvíli mohol asi vniesť len samotný Islamský štát. Expert na terorizmus Pieter Van Ostaeyen si myslí, že keď je Bagdádí skutočne mŕtvy, organizácia to prizná. "Keby ho naozaj zabili, verím, že IS by nám to povedal. Nezabúdajme, že Islamský štát si poriadne uťahoval z Talibanu, keď sa ukázalo, že jeho líder mulla Umar je už tri roky mŕtvy,“ pripomenul odborník z Katolíckej univerzity v belgickom Leuvene.

IS by smrť Bagdádího pocítil. Iracký terorista sa stal symbolom Islamského štátu a kalifátu, ktorý extrémisti vyhlásili v roku 2014. Na myšlienkach a pod vedením fanatického islamistu IS vyrástol na jednu z najbrutálnejších teroristických organizácií na svete. Za zabitie či zadržanie Bagdádího vypísali USA odmenu 25 miliónov dolárov.

Van Ostaeyen však pripomína, že prípadnou smrťou lídra IS neskončí. "Myšlienky, ktoré IS predstavuje, neporazíte tým, že zabijete jedného človeka,“ upozorňuje odborník. "Každého je možné nahradiť. A IS to aj robí. Bolo to tak v prípade Abú Muhammada al-Adnániho (dvojku Islamského štátu zlikvidovali vlani, pozn. red.). Preto prípadné zabitie Bagdádího nebude znamenať porážku IS, hoci to bude preň silný úder,“ povedal Van Ostaeyen.

Veľa sa špekuluje o tom, kde sa líder teroristov nachádza. Objavili sa správy, že Bagdádí bol v irackom Mosule, ale napriek pokračujúcej ofenzíve proti IS sa mu z mesta podarilo dostať. Presunul sa do Rakká, ktorá je však pod tlakom najmä Sýrskych demokratických síl, ktoré s koaličnou vzdušnou podporou bojujú s IS.

Bude ešte Islamský štát schopný postaviť sa na odpor? Stráca územia a za posledné mesiace prišiel o viacerých kľúčových propagandistov. Podľa amerického experta na terorizmus Michaela Smitha to zatiaľ zásadne neovplyvňuje schopnosť IS verbovať nových stúpencov.

"Nevidíme známky toho, že by strata propagandistov a územia za posledný rok viedla k výraznému obmedzeniu schopností Islamského štátu získavať členov a podnecovať útoky,“ reagoval pre Pravdu Smith, ktorý je spoluzakladateľom analytickej spoločnosti Kronos.

Jade Parkerová z Projektu pre stratégiu, taktiku a radikálnu ideológiu pripomína, že IS ďalej produkuje propagandistické materiály. "Nie je to však len o marketingu Islamského štátu. Musíme znížiť príťažlivosť nákazlivého kmeňa násilného islamistického extrémizmu v očiach jeho možných stúpencov,“ pripomenula pre Pravdu Parkerová.