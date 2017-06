USA potvrdili zabitie jedného z vodcov IS

Americká armáda potvrdila smrť vysoko postaveného činiteľa teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Náboženský vodca IS Turku Mubarak Binalí bol zabitý pri nálete koaličných jednotiek na východosýrske mesto Majádín 31. mája, oznámilo velenie koaličných jednotiek, ktoré na čele s Američanmi bojuje v Sýrii proti IS.