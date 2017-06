Európu trápia horúčavy. Teploty v niektorých krajinách atakujú 40 stupňov

Francúzsko

Vo Francúzsku tropické teploty panujú od nedele a vydržať by mohli prinajmenšom do štvrtka. Predovšetkým na juhozápade, v centrálnej časti a na východe krajiny by sa v stredu mohla ortuť teplomerov vyšplhať až na 37 stupňov Celzia.

Úrady už zriadili bezplatnú telefónnu linku pre osoby najviac ohrozené vysokými teplotami, predovšetkým pre seniorov. V Paríži a na jej predmestiach sú otvorené parky dvadsať štyri hodín denne, aby sa mohli ľudia ochladiť v zeleni.

Veľká Británia

V Londýne by mohol padnúť teplotný rekord z roku 1976. Kvôli horúčave dokonca organizátori konských dostihov v Ascote, ktorých sa zúčastní aj kráľovná Alžbeta II., povolili prísne predpisy v obliekaní. Podľa miestnych meteorológov by sa mohli teploty, ktoré sa nad 30 stupňov vyšplhali už v sobotu, nad tridsiatkou udržať až do štvrtka, čo by bolo v júni najdlhšie od roku 1995.

Holandsko

Aj v Holandsku, kde sa ortuť teplomerov pohybuje okolo 35 stupňov, by mali teploty klesnúť vo štvrtok. Riziko vzniku požiarov je v hraničných oblastiach s Belgickom na najvyššom stupni.

Rakúsko

Okolo 35 stupňov sa teploty pohybujú tiež v Rakúsku, tu horúčavy vydržia prinajmenšom ešte týždeň. Viedeň už zakázala obľúbené grilovanie vo verejných parkoch. Obmedzenie kvôli nebezpečenstvu vzniku lesných požiarov platí už od utorka v niekoľkých spolkových krajinách, v stredu sa k nim pridalo aj Tirolsko. Medzi tridsiatimi a tridsaťpäť stupňami namerajú v nasledujúcich dňoch tiež na mnohých miestach hornatého Švajčiarska.

Slovensko Vo štvrtok sa môžu teploty na juhozápade Slovenska vyšplhať až na 35 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu 2. stupňa pred horúčavami pre okresy Malacky, Bratislava, Pezinok, Senec, Dunajská Streda, Galanta, Šaľa, Komárno, Nové Zámky a Levice. Meteorológovia v tejto súvislosti varujú pred prílišným zaťažovaním organizmu ako aj pred rizikom tvorby požiarov. Vo ďalších okresoch západného ako aj na juhu stredného Slovenska platí výstraha 1. stupňa pred vysokými teplotami, ktoré dosiahnu 33 až 34 °C. SHMÚ tiež vydal na piatok výstrahu 1. stupňa pred búrkami pre celé územie Slovenska, vyskytnúť sa môžu aj búrky s krúpami. Meteorológovia očakávajú, že s búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých naprší 20 až 40 mm zrážok a nárazy vetra dosiahnu rýchlosť 18 až 23 m/s (65 až 85 km/h). V piatok na juhu západného Slovenska platí aj výstraha 1. stupňa pred vysokými teplotami, ktoré môžu dosiahnuť 33 °C.

Nemecko

V Nemecku bude vlna horúčav kulminovať vo štvrtok. Na juhozápade krajiny môže byť až 38 stupňov. Popoludní sa potom na severe krajiny budú vyskytovať silné búrky s dažďom i krúpami.

Portugalsko, Španielsko

Najvyššie teploty tradične panujú na juhu Európy. Portugalsko sa ďalej potýka s lesnými požiarmi v centrálnej časti krajiny, ktoré si vyžiadali 64 mŕtvych a 157 zranených. V Španielsku by mohli až do nedele teploty dosahovať 40 stupňov.

Taliansko

V Taliansku by mohla byť aktuálna vlna horúčav najhoršia za posledných 15 rokov. Teploty tu sú o osem stupňov vyššie ako priemerne v júni. V Miláne v stredu namerali 39 stupňov Celzia. V Grécku sa naopak držia teploty v júnovom priemere: v Aténach sa vyšplhali na 29 a v Solúne na 30 stupňov Celzia.