'Nech skapú,' odsúdil migrantov šéf bandy

Prípad kamióna smrti, ktorý sa s telami obetí našiel opustený v rakúskom Parndorfe, len kúsok od slovenských hraníc, svojho času šokoval Európu a vo viacerých krajinách prispel k ústretovejšiemu prístupu k utečencom. Snímky vozidla, vyzdobeného po predchádzajúcom majiteľovi reklamou slovenskej hydinárskej firmy, vtedy obleteli celý svet.

Súd sa koná v Maďarsku preto, že migranti v strašných mukách skonali ešte na jeho území. Prokuratúra žiada najvyšší možný trest pre štvoricu z jedenástich obžalovaných, tých, ktorých považuje za vinných zo smrti Iračanov, Afgancov, Sýrčanov a Iráncov.

Hlavným obžalovaným je šéf prevádzačského gangu, 30-ročný Afganec Samsoor L.. Doživotie hrozí aj trom Bulharom, ktorí sa bezprostredne podieľali na presune kamióna smrti. Ostatní obžalovaní čelia možným nižším trestom, keďže sa zapojili do pašovania ľudí v prípadoch, ktoré nemali fatálne následky.

Utečencov pašeráci prevzali 26. augusta 2015 nadránom na srbských hraniciach. Zavreli ich v tmavom nevetranom nákladnom priestore kamióna, kde sa tiesnili po piatich na štvorcovom metri. Už po pol hodine začali búchať na steny, Samsoor L. však vodičovi zakázal zastaviť a otvoriť nákladný priestor.

„Obžalovaní vedeli, že zavretí ľudia preto búchajú, lebo nemajú vzduch. Obžalovaní vedeli aj to, že medzi prepravovanými osobami sú aj také, ktoré nemajú 14 rokov,“ citoval portál Index.hu z vyše šesťhodinovej reči žalobcu.

Podľa neho štvorica pašerákov síce neplánovala smrť migrantov, ale rátala s ňou. Prokurátor to dokumentoval inštrukciou, ktorú Samssor L. adresoval bulharskému vodičovi kamióna: „V stave rozrušenia povedal: želá si, aby poškodení zomreli, a keď zomrú, tak nech ich vyloží v Nemecku v nejakom lese.“

Medzitým šofér kamióna i vodič sprievodného vozidla telefonicky viackrát žiadali svojho bulharského nadriadeného o radu, čo si majú počať s búchajúcimi a nariekajúcimi migrantmi. Ten po konzultácii s afgánskym šéfom podľa obžalovacieho spisu odovzdal odkaz: „Nepočúvať búchanie, tí vnútri nech skapú.“

Búchanie časom ustalo. Podľa prokuratúry prví z migrantov sa udusili už po poldruha hodine, utrpenie posledných troch trvalo asi o hodinu dlhšie.

Vodič kamióna smrti sa nezbavil tiel až v Nemecku, ako mal prikázané. Na rakúskej hranici, kde sa zaradil do pásu pre osobné autá, spanikáril a zavretý voz odstavil na ceste pri Parndorfe, odkiaľ sa sprievodným autom dopravil späť do Maďarska.

O otrlosti bandy svedčí, že už ďalší deň si fúru zopakovala. Pri srbských hraniciach pašeráci natlačili do podobného chladiarenského vozu 67 migrantov. Doviezli ich až do rakúskeho Golsu. Utečenci však v tomto prípade dokázali vykopnúť dvere úložného priestoru kamióna, vďaka čomu cestu prežili. Celkovo podľa obžaloby gang Samsoora L. od februára do augusta 2015 ilegálne prepravil pri 31 životohrozu­júcich jazdách do západnej Európy až 1 200 ľudí.

Pri úvodnom pojednávaní vysvitlo, že Afganec, ktorý žil v Maďarsku od roku 2013, sa rozhodol, že bude na migračnej kríze ryžovať po tom, čo začiatkom roku 2015 prišiel do kontaktu s dvoma slovenskými pašerákmi ľudí, snažiacimi sa dopraviť do Talianska päť afganských utečencov. Samsoor L. nadviazal spoluprácu s istým Amirom, ktorý prevádzačský biznis organizoval v Srbsku.

Od jeho ľudí potom na hranici utečencov preberal a pomocou šoférov najatých v Bulharsku ich posielal na západ. Podľa obžaloby na tom zarobil celkovo 300-tisíc eur. Proces by mal dnes pokračovať druhým z plánovaných 30 pojednávacích dní. Rozsudok sa očakáva do konca tohto roku.