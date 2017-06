Ďalší zločin voči histórii. IS vyhodil do povetria slávnu irackú mešitu

Radikáli z teroristickej organizácie Islamský štát (IS) vyhodili do povetria slávnu mešitu an-Núrí v irackom Mosule, z ktorej v roku 2014 líder IS abú Bakr Bagdádí vyhlásil kalifát na dobytých územiach v Iraku a Sýrii. S odvolaním sa na iracké armádne zdroje o tom informujú zahraničné agentúry.