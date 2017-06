V roku 2050 bude na Zemi žiť takmer 10 miliárd obyvateľov, uvádza OSN

Správa populačnej divízie Oddelenia OSN pre ekonomické a sociálne záležitosti (DESA) predpovedá, že populácia planéty zo súčasných takmer 7,6 miliardy do roku 2030 narastie na 8,6 miliardy, do roku 2050 na 9,8 miliardy a do roku 2100 na 11,2 miliardy. Na svete podľa nej ročne pribudne zhruba 83 miliónov ľudí a tento trend by sa mal zachovať napriek poklesu pôrodnosti, ktorá klesá od 60. rokov 20. storočia.

Podľa riaditeľa populačnej divízie Johna Wilmotha správa zahŕňa informácie o obyvateľoch 233 krajín alebo oblastí sveta. „Africká populácia je význačná svojím výrazným rastom a očakávame, že práve v tejto oblasti sa bude do roku 2050 odohrávať viac ako polovica nárastu svetovej populácie,“ vyjadril sa s tým, že opačný extrém predstavuje Európa, kde bude počet obyvateľov, naopak, v nasledujúcich dekádach klesať.

„V Európe je najnižšia pôrodnosť. V poslednom období dosahuje európsky priemer 1,6 pôrodu na ženu, pričom v Afrike, kde je pôrodnosť najvyššia, je to okolo 4,7 pôrodu na ženu,“ uviedol. Nízka pôrodnosť pritom neprispieva len k spomaleniu rastu populácie, ale aj k jej starnutiu. Do roku 2050 by sa mal počet ľudí vo veku 60 a viac rokov viac ako zdvojnásobiť zo súčasných 962 miliónov na 2,1 miliardy a do roku 2100 až viac ako strojnásobiť na 3,1 miliardy. V Európe 60 a viacroční ľudia už v súčasnosti tvoria štvrtinu populácie, do roku 2050 by ich malo byť 35 percent a okolo tejto úrovne by sa ich počet mal udržať aj po zvyšok storočia, uvádza správa.

OSN tiež predpokladá, že polovica rastu svetovej populácie sa bude do roku 2050 odohrávať v deviatich krajinách – Indii, Nigérii, Kongu, Pakistane, Etiópii, Tanzánii, USA, Ugande a Indonézii. Zoradené sú pritom podľa ich „očakávaného prínosu celkovému rastu“. V rovnakom období tiež očakávajú, že sa minimálne zdvojnásobí populácia 26 afrických krajín.

Najrýchlejšie sa zvyšuje počet obyvateľov v Nigérii, ktorá je aktuálne siedmou najľudnatejšou krajinou sveta, a do polovice storočia by sa mala dostať pred USA na tretiu priečku. India, ktorej aktuálne s 1,3 miliardami obyvateľov patrí v tomto rebríčku druhé miesto, by mala okolo roku 2024 prekonať Čínu. Tá má v súčasnosti 1,4 miliardy obyvateľov a je najľudnatejším štátom sveta.