Arabské krajiny zverejnili zoznam požiadaviek na ukončenie blokády

Trinásťbodový zoznam Katarčanom odovzdal Kuvajt, vystupujúci v kríze ako mediátor. Agentúra Associated Press získala jeho kópiu v arabčine od jednej z krajín, ktoré sú zainteresované v konflikte.

Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Egypt, Bahrajn a Jemen obvinili Katar z podpory teroristických skupín na celom Blízkom východe, vrátane palestínskeho Hamasu či buniek napojených na al-Káidu. Všetkých päť krajín následne zmrazilo s Katarom akékoľvek styky, vyzvalo svojich občanov, aby sa vrátili z tohto emirátu domov a pohrozilo väzením alebo pokutou každému, kto by tieto nariadenia kritizoval.

Aktuálne dali štyri z týchto krajín (Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Egypt a Bahrajn) Kataru 10 dní na to, aby prijal ich požiadavky. Dauha zatiaľ na žiadosť o reakciu od AP nereagovala, no agentúra upozorňuje, že na zozname sú aj požiadavky, o ktorých sa Katar už dávnejšie vyjadril, že neprichádzajú do úvahy, ako napríklad zrušenie spravodajskej televízie al-Džazíra. Katarská vláda tiež s krajinami odmieta vyjednávať, kým neukončia blokádu. Požiadavky zároveň môžu podľa AP vyvolať námietky zo strany Kataru, že susedné krajiny sa pokúšajú zasahovať do ich suverénnych záležitostí.