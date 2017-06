Český expremiér Paroubek odišiel počas rozhovoru z rozhlasu

Bývalý český premiér Jiří Paroubek odišiel v piatok počas živého rozhovoru v rádiu Český rozhlas Plus, kde diskutoval o návrate do Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD). Keď sa mu však po niekoľkých minútach prestali páčiť otázky moderátora Michaela Rozsypala, ktorý sa ho pýtal na jednomyseľné zamietnutie návratu od jeho domovskej pražskej organizácie strany, zdvihol sa zo stoličky a zo štúdia odkráčal so slovami "tak dovidenia, pán redaktor."