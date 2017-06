Macron je Európan, a čo ďalej?

Pred summitom v Bruseli síce podráždil visegrádsku štvorku, do ktorej patrí aj Slovensko, výrokom, že Európa nie je supermarket, čím myslel viacero vecí v súvislosti s východoeurópskymi štátmi EÚ, ale tieto slová nesmú odpútať pozornosť od podstaty, ktorou je reč o jadre únie.

Mimochodom, na rozdiel od ostrých odkazov Maďarska a Poľska, Slovensko reagovalo na „Macronov supermarket“ bez takých silných emócií. Premiér Robert Fico v rozhlasových Sobotných dialógoch poznamenal, že o supermarkete sa dá hovoriť obojstranne, pretože počas privatizácie na Slovensku si Západ vyberal hrozienka z koláča. Na druhej strane sa Ficovi pozdáva nový šéf Elyzejského paláca: „Je dobrou správou, že Emmanuel Macron je proeurópsky prezident,“ zdôraznil.

Fico v Slovenskom rozhlase nepriamo prízvukoval, že Bratislava potrebuje ísť ruka v ruke s Berlínom, kde sa očakáva, že kancelárkou zostane Angela Merkelová, a s Parížom, kde nový vietor do európskych plachiet vháňa Macron. Premiér podčiarkol, že sa treba ťahať k jadru EÚ, v ktorom vidí najvyspelejšie štáty, akými sú práve Francúzsko a Nemecko. „Je to životný záujem Slovenska. Táto integrácia so sebou prinesie aj náklady, bude to niečo stáť,“ povedal Fico.

Ide nielen o otázku spoločnej obrany, ale aj o úplne iné veci, pretože Macron už pred voľbami kritizoval Východoeurópanov za takzvaný vývoz lacnej pracovnej sily. Ide o to, že firma, ktorá vyšle pracovníka zo Slovenska do Francúzska, má naňho výrazne menšie náklady ako tamojší zamestnávateľ na miestneho pracujúceho. Fico zdôraznil, že „Slovensko nemôže prepásť príležitosť, ktorá bude prinášať nové sociálne politiky, bude zvyšovať tlak na rast miest, na minimálnu mzdu“, čím už vyslal aj odkaz slovenským zamestnávateľom.

Pokiaľ ide o Macrona, jeho úvod v Elyzejskom paláci vyzerá sľubne. „Jeho popularita v júni stúpla o dve percentá v porovnaní s májom, kroky nového prezidenta schvaľuje 64 percent opýtaných,“ informovali noviny Journal du Dimanche o najnovšom prieskume. Kým pre Francúzov sa Macron spája s nádejou oživenia krajiny, pre EÚ zase stelesňuje príležitosť, že únia, respektíve jej jadro, sa by mohli pohnúť s hlbším rozmerom viac dopredu.

Zdá sa, že francúzsko-nemecký motor by mohol fungovať na plné obrátky. Merkelová neskrývala radosť po zvolení Macrona za prezidenta a obaja symbolicky aj slovne ukázali, že európskym ťahúňom bude Paríž s Bruselom. V piatok po summite v Bruseli usporiadali spoločnú tlačovku. „Ak budú Nemecko a Francúzsko hovoriť spoločným hlasom, bude vpred postupovať aj celá Európa,“ upozornil Macron podľa agentúry ČTK. Prezident a kancelárka zhodne dodali, že ich úzka spolupráca nevylučuje zapojenie ďalších krajín.

Stanica France 24 poznamenala, že Macron využil účasť na prvom summite, na ktorom sa zúčastnil, aby s Merkelovou spoločne vyslal nespochybniteľné posolstvo, že ich krajiny chcú viesť obnovu EÚ v období po brexite. „Srdcom myšlienky je, že Macron by mohol dokázať poopraviť tradičný motor európskej integrácie, ktorým je povojnové spojenectvo Paríža a Berlína po stáročiach konfliktov,“ podotkla France 24. Nemecko-francúzska aliancia totiž mala pred sebou aj veci, v ktorých obe strany neboli celkom blízko pri rovnakých predstavách. S tandemom Merkron či Mackerel alebo Emmangela (ako médiá prezývajú dvojicu Macron-Merkelová podľa slabík z ich mien) môže únia vstúpiť do novej podoby svojho vývoja. Zrejme v ponuke vo forme jadra štátov, kam chce patriť aj Slovensko.