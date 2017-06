V Keni zažije znásilnenie jedno z troch dievčat

Keňa patrí k štátom, kde sú ženy a dievčatá ohrozené najviac, pričom kriminálne prípady sa len málokedy dostanú pred súd a výnimočne dospejú k potrestaniu sexuálneho násilníka. S tohtoročným suchom, ktoré túto africkú krajinu sužuje, sa situácia ešte zhoršila. Pastieri prichádzajú o dobytok, čo v nich vyvoláva hnev, ktorý si vybúria na ženách.

Polícia v Keni často pristupuje ľahostajne k prípadom znásilnenia a keď sa pripočítajú predsudky spojené s pohlavným zneužitím, zvykne to viesť k rozhodnutiu žien a dievčat nenahlásiť, čo sa im stalo. Len v jednom z dvadsiatich prípadov znásilnenia príde k jeho oznámeniu vyšetrovateľom.

Pritom podľa vládnej štúdie z roku 2013 jedno z troch dievčat zažije sexuálne násilie skôr, ako dovŕši vek osemnásť rokov. „Po tom, čo sa mi stalo, som išla na políciu, ale nebrali ma vážne. Sexuálne násilie sa v Keni väčšinou považuje za ospravedlniteľné,“ zdôverila sa so svojou hroznou skúsenosťou so znásilnením pre agentúru Reuters Wangu Kanja, ktorá na pomoc obetiam založila organizáciu.

Častým riešením znásilnenie je odškodnenie obete

Znásilnenie sa často vyrieši odškodnením rodiny obete – napríklad ťavami. Bežné je však v skutočnosti aj extrémne riešenie, keď neplnoletá obeť je prinútená zosobášiť sa s násilníkom. Styk s neplnoletými je podľa kenského zákona priestupkom, ale manželstvo s deťmi sa považuje za súčasť tradície.

Ak sa prípad dostane pred súd, trest je často nedostačujúci. Napríklad v roku 2013 vyvolalo protest odsúdenie za znásilnenie šestnásťročného dievčaťa, za čo dostali páchatelia trest vo forme kosenia trávy.

Situácia nie je dobrá, ale aspoň sa trochu zlepšuje. Jeden z prípadov odsúdeného páchateľa je z minulého roku, keď súd poslal sexuálneho zločinca na dvadsať rokov za mreže. Násilník bol príslušník polície a jeho obeťou bolo 13-ročné dievča, ktoré si po znásilnení zobral za manželku.

Nárast nahlásených prípadov nastal aj vďaka organizáciám a projektom na pomoc obetiam, ako je napríklad tiesňová linka pre znásilnené. Služba po tom, čo obeť zavolá na linku, kontaktuje miestne úrady a poskytne znásilnenej psychologickú a právnu pomoc. Cesta, ako zmeniť situáciu v Keni, a nielen tam, je šíriť osvetu, vďaka ktorej by poklesla tradičná patriarchálna nadvláda. O to sa snažia aj humanitárne organizácie prostredníctvom zapojenia mužov do diskusie a propagácie rodovej rovnosti.

Účinný sa ukázal program s názvom Tvoj moment pravdy. Vznikol po tom, čo sa dievčatá charitatívnym pracovníkom zdôverili, že problém je v zmýšľaní chlapcov, ktorí znásilnenie považujú za niečo, čo je v poriadku.

„Napríklad nosenie minisukne považovali za provokáciu dievčaťa, aby ho sexuálne napadli. Program učí chlapcov, aby pochopili, že je to bludné uvažovanie. Ak dievčatá hovoria, že chlapci sú problémom, tak môžu byť aj riešením,“ povedal prednášajúci z tohto programu Collins Omondi pre agentúru Reuters. Vďaka programu poklesol počet znásilnení o štyridsať percent a tohto roku sa na ňom má zúčastniť každý stredoškolský študent.