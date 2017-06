Hrozba islamského terorizmu tu nebude večne, myslí si Merkelová

„Samozrejme to mení spoločnosť. Keď nastupujete do lietadla, tak viete, čo to znamená, že si so sebou nemôžete vziať fľašu s pitím, že existuje viac bezpečnostných opatrení,“ poznamenala Merkelová.

Zároveň vyjadrila presvedčenie, že si ľudia zatiaľ na teroristické útoky, ktorých Európa v posledných mesiacoch zažila niekoľko, nezvykajú, ale sú odhodlaní nenechať si vziať svoj štýl života.

„V spolkovej republike sme skôr mali terorizmus RAF (Frakcia Červenej armády), teda celkom iný terorizmus, teraz máme islamistický terorizmus, ktorý pre nás predstavuje veľkú výzvu,“ podotkla kancelárka.

Verí, že aj súčasná vlna terorizmu raz pominie, aj keď s náboženským extrémizmom budeme musieť ešte nejakú dobu žiť. „Nie za pol roka. Ale rovnako tak ako tu jedného dňa nebol terorizmus RAF, verím, že tu jedného dňa nebude islamistický terorizmus,“ uviedla.

Nemecko vlani zasiahlo niekoľko islamistických teroristických útokov. Najhorším bol decembrový útok na vianočný trh v Berlíne, ktorý si vyžiadal 12 obetí a desiatky zranených.