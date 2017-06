Zákaz vstupu pre občanov moslimských krajín v USA začne platiť vo štvrtok

Tiež začnú uplatňovať tú časť kontroverzného nariadenia prezidenta Donalda Trumpa, nazvaného „ochrana krajiny pred vstupom zahraničných teroristov“, ktorá hovorí o úplnom zastavení prijímania prisťahovalcov, informovala hovorkyňa amerického ministerstva zahraničných vecí Heather Nauert.

Americké úrady začnú tieto opatrenia uplatňovať 72 hodín po rozhodnutí Najvyššieho súdu, ktorý Trumpov výnos odobril, uviedla hovorkyňa. To by malo znamenať, že nariadenie vstúpi do platnosti vo štvrtok ráno.

Podľa Nauert sa netreba obávať žiadneho chaosu spojeného s hektickým prechodom na nové pravidlá. Americká vláda bude podľa nej podrobne informovať o všetkých potrebných náležitostiach všetky príslušné úrady a predstaviteľov dopravných spoločností, a všetko sa udeje „profesionálnym a organizovaným spôsobom a v príhodnom čase“.

Nikto presne netuší, ako si vykladať pondelňajšie rozhodnutie Najvyššieho súdu

Podľa amerických médií však zatiaľ nikto presne netuší, ako si vykladať pondelňajšie rozhodnutie Najvyššieho súdu. Ten totiž síce Trumpovo nariadenie schválil, ale pripojil k nemu dodatok, že zákaz vstupu sa nebude týkať osôb, ktoré budú vedieť preukázateľne zdokladovať vzťah s osobou žijúcou v Spojených štátoch alebo americkou inštitúciou.

Podľa agentúry Associated Press napríklad nikto nevie, akých všetkých inštitúcií sa to má týkať, a vzťah akého druhu s nimi musí žiadateľ o vstup na územie USA mať. Medzi odborníkmi oslovenými americkými médiami panuje zhoda, že by osobu k vstupu do USA mal v každom prípade oprávňovať pracovný vzťah s americkou firmou či prijatie na štúdium na americkej škole.

Pondelňajšie rozhodnutie Najvyššieho súdu ukončilo mesiace naťahovania sa a navzájom si protirečiacich rozsudkov nižších súdov, z ktorých mnohé označili Trumpovo rozhodnutie za nenáležité a v rozpore so zákonom.

Federálny sudca z Havajských ostrovov Trumpovo nariadenie zamietol

Medzi súdmi, ktoré Trumpov zákaz vstupu pre občanov šiestich prevažne moslimských krajín zamietli, bol napríklad odvolací súd v San Franciscu, ktorý pred dvoma týždňami vo svojom rozsudku namietal, že „téma prisťahovalectva nie je otázkou, o ktorej by mohol rozhodovať jeden človek, dokonca ani ak ide o prezidenta“.

Federálny sudca z Havajských ostrovov Trumpovo nariadenie zamietol už v marci s odôvodnením, že ide „len o veľmi jemne zahalený zákaz moslimov“. Trump podľa neho nedostatočne preukázal, že by vstup občanov týchto krajín na americkú pôdu predstavoval ohrozenie amerických záujmov.

Podľa Trumpovho nariadenia má byť – zatiaľ na obdobie troch mesiacov – zakázaný vstup na územie Spojených štátov pre všetkých občanov Iránu, Líbye, Sýrie, Somálska, Sudánu a Jemenu, a na štyri mesiace by malo byť úplne a bez výnimky zastavené prijímanie utečencov do USA.