Zaživa Helmut Kohl spojil Nemecko, jeho rodinu však nezmierila ani jeho smrť

„Všetci si prajeme, aby ste poznali zmierenie a pokoj,“ povedal na omši organizovanej Kohlovou Kresťanskodemo­kratickou úniou (CDU) prelát Karl Justen. Poznamenal tiež, že najbližší príbuzní exkancelára majú naňho značne rozdielne názory, ľudia zvonku by sa však mali zdržať hodnotenia rodinných pomerov.

Silne narušené rodinné vzťahy

Ako veľmi boli narušené vzťahy Kohla a jeho druhej manželky Maike Kohlovej-Richterovej so zvyškom rodiny, sa naplno ukázalo v deň úmrtia dlhoročného politika. Napríklad starší syn Kohla – Walter – sa o smrti svojho otca podľa svojich slov dozvedel z rádia. A aj keď sa ešte v ten istý deň mohol pozrieť do otcovho domu v Ludwigshafene, o niekoľko dní neskôr už to možné nebolo.

Keď k nemu totiž so svojimi deťmi prišiel, oznámila mu podľa nemeckých médií polícia, že má do domu zákaz vstupu. Walter Kohl potom napriek tomu niekoľkokrát zvonil pri dverách, ale ani po polhodinovom čakaní mu nikto neotvoril. Právnik vdovy Maike Kohlovej-Richterovej sa následne nechal počuť, že Walter chcel zámerne vyvolať škandál. Walter zase vyjadril znechutenie nad terajším správaním Maike, ktoré však podľa neho iba potvrdzuje jeho skúsenosti z posledných rokov, keď on ani jeho mladší brat Peter nemali s otcom žiadny kontakt. Walter s ním naposledy hovoril v lete 2011. Odstup medzi oboma bol už však zjavný výrazne skôr. Keď v roku 2001 prvá Kohlova manželka – Hannelore – spáchala samovraždu, dozvedel sa to Walter od sekretárky exkancelára.

O otcovej druhej svadbe sa zase Walter a Peter dozvedeli z telegramu. Práve Kohlovej druhej žene veľa ľudí vyčíta, že svojho o 34 rokov staršieho manžela systematicky izolovala od okolia, všetky nitky jeho života brala do vlastných rúk a že sa postarala o to, aby prerušil kontakty aj s tými najbližšími – vlastnými synmi a starými dôverníkmi.

Obradu v Štrasburgu hrozil škandál

Je to práve Maike Kohlová-Richterová, kto má rozhodujúce slovo pri plánovaní smútočnej rozlúčky s politikom, ktorý stál na čele nemeckej vlády 16 rokov. Hlavnej časti európskeho smútočného obradu, ktorý sa uskutoční vo francúzskom Štrasburgu, aj preto hrozil škandál. Maike totiž pôvodne počítala s tým, že jedným z rečníkov bude maďarský premiér Viktor Orbán. Navyše údajne nechcela, aby na obrade prehovorila súčasná nemecká kancelárka Angela Merkelová, ktorá má zásadne odlišný názor na migráciu ako Orbán.

Nakoniec sa aj vďaka dohovoru bývalého šéfredaktora najčítanejšieho denníka Bild Kaia Diekmanna, ktorý bol do posledných chvíľ Kohlovi blízky, podarilo otvorenej roztržke zabrániť. Okrem kancelárky má na štrasburskom obrade hovoriť okrem iného predseda Európskej rady Donald Tusk alebo predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker.

Aj tak sa však zdá, že exkancelár svojej niekdajšej chránenkyni Merkelovej nikdy nezabudol, ako sa voči nemu vymedzila na konci 90. rokov kvôli škandálu so straníckym financovaním. Podobne zložité vzťahy mal Kohl napríklad aj so súčasným prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom (SPD). Stále sa navyše ozývajú hlasy, ktoré nechápu, prečo hlavná rozlúčka s architektom znovuzjednotenia krajiny nebude práve v Nemecku.

Aj keď sa sobotňajší smútočný obrad nakoniec podľa všetkého v rovine politickej uskutoční v zmierlivom duchu, Kohlova rodina má zatiaľ na prekonanie rozdielov ďaleko. Syn Walter už oznámil, že sa nezúčastní na pohrebe otca v západonemeckom Speyeri aj na protest proti tomu, že Kohl nebude pochovaný vedľa svojej prvej manželky v rodinnom hrobe v neďalekom Ludwigshafene.