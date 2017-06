K Taliansku za dva dni priplávalo z Afriky 8 500 migrantov

S odvolaním sa na taliansku pobrežnú stráž o tom informovala agentúra APA. Talianska pravica, ktorá slávila víťazstvo v nedeľných miestnych voľbách, vyzýva vládu, aby masový príliv z Líbye okamžite zastavila. Prokurátor pre boj s terorizmom potom varoval pred príchodom fundamentalistov.

Len v pondelok bolo z 18 nafukovacích člnov a piatich malých lodí preložených na lodiach pobrežnej stráže a mimovládnych organizácií 5 000 ľudí. Podľa talianskej pobrežnej stráže, ktorá záchranné práce koordinuje, boli migranti umiestnení na 14 plavidiel, z ktorých šesť už doplávalo do prístavov na Sicílii a v Kalábrii.

Taliansko sa v tomto roku potýka s vysokým počtom migrantov. Podľa talianskeho ministerstva vnútra dorazilo tento rok do Talianska cez Stredozemné more už viac ako 71 000 utečencov, čo je takmer o štvrtinu viac ako v rovnakom období vlani.

Podľa ministerstva vnútra sú už všetky utečenecké centrá v krajine preplnené a tiesni sa v nich 180 000 migrantov. Ministerstvo apeluje na zástupcu regionálnej správy, aby boli solidárni a pomohli oblastiam, kde je utečencov viac.

„Stojíme pred biblickým exodom. Vláda by mala obhajovať národné záujmy a zablokovať vstup lodí s utečencami do talianskych prístavov. Mala by sa domáhať zásahu Bezpečnostnej rady OSN, aby prijala spoločnú stratégiu na zastavenie migrantov z Líbye,“ vyhlásil šéf frakcie Forza Italia v Senáte Paolo Romani. Ak vláda nebude konať okamžite, pocíti podľa Romaniho politické následky. Rozruch spôsobili aj slová talianskeho prokurátora Franka Robertiho, ktorý má na starosť boj s mafiou a terorizmom. Podľa neho hrozí, že s tisíckami migrantov môžu do Talianska prísť aj fundamentalisti a teroristi.